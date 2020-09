Fiets en mens ineen

Als je wilt, reist de Tour de France een leven met je mee. Mijn vader haalde tijdens een vakantie in Souillac iedere dag De Telegraaf waar de Nederlandse wielrenners vetgedrukt in het klassement stonden. Met vrienden zag ik later de vegetarische coureur David Millar voorbijflitsen in de Pyreneeën. En als journalist maakte ik persconferenties mee van Lance Armstrong.

Toch verkies ik drie weken Tour, zittend voor de televisie.

Het middaghangen, het vervelen, het rekenen, de euforie, het hazenslaapje, melkchocolade en pistachenoten als afsluiting.

Afgelopen week zat ik in een appartement aan het meer van Como. In de namiddag tetterden de RAI-verslaggevers op de televisie in de slaapkamer. Het kijken naar de Jumbotrein maakte mijn oogleden zwaar. Gelukkig kwam Marc Hirschi voorbijgeflitst. Leve de aanvaller. Een stijlvolle renner die aan zijn eigen frame geklonken leek.

Mens en fiets ineen.

In de ochtend pakte ik zelf de fiets. Direct vanaf mijn adres aan het meer begon de klim van tien kilometer naar het kerkje van Madonna del Ghisallo.

Na het eerste zware deel – ‘kijk uit, 14%’, appte een vriend – kwam er een man achter me rijden. Ik moest hem weerstaan maar in het laatste steile stuk reed hij me alsnog voorbij. Kapot kwam ik aan bij het kerkje. De man, vermoedelijk een Italiaan, stond in het voorportaal met een goudomrande sportbril op zijn neus. Hij gunde me geen blik waardig, de arrogante zak.

Ik verkies drie weken Tour, zittend voor de televisie. Het middaghangen, het vervelen

De volgende middag lag ik weer op bed naar de Tour te kijken. Het peloton moest Le Puy Mary beklimmen. Uiteindelijk vochten Lennard Kämna en Daniel Felipe Martínez om de zege. Een gevecht van man tegen man, zoals ik het graag zie.

Volgende ochtend, nog eens klimmen naar Ghisallo.

Er reed een jongen zo’n vijftig meter voor me. De onderlinge afstand bleef gelijk. Halverwege de klim was een afdaling, daar moest ik hem in kunnen halen. Het lukte. Even keek ik opzij toen ik passeerde: een Zweed, leek me. Met verschoten wielerkousjes. In de laatste haarspeld vlak voor de top, kwam hij toch weer in de buurt. Ik versnelde en kwam als eerste boven, de Zweed een minuutje later.

Als troost kreeg hij een vriendelijk knikje.

Weer thuis in Nederland lag ik op de bank, de televisie aan. Een zondagse Tour-reis door de Alpen. De Jumbomannen benamen weer iedereen de adem en lieten zien dat zij deze ronde als een ploegwedstrijd zien.

Aangrijpend was het beulswerk van Jumbo-knecht Robert Gesink. Zoog hij nog lucht in zijn verschroeide longen via die opengesperde mond? Hij was de lijfeigene van kopman Roglic. Toen Gesink onderaan de laatste berg zijn benen mocht stilhouden, kreeg hij van een verzorger een bidon aangereikt.

Je zou denken: in een teug leegdrinken, Robert. Nee, hij strekte zijn arm om de volle bidon aan zijn kopman te geven. Die dienstbaarheid was een voorlopig hoogtepunt in de etappe die nog zeventien klimkilometers lang was.

Het werd weer tijd voor melkchocolade en pistachenoten.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.