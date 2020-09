WHO meldt nieuw dagrecord besmettingen wereldwijd

Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft zondag een recordaantal nieuwe coronabesmettingen in een etmaal gemeld. Er zijn wereldwijd 307.930 besmettingen bijgekomen in 24 uur tijd, bericht Reuters.

De meeste nieuwe gevallen werden geregistreerd in de grote brandhaarden in India (94.372), de Verenigde Staten (45.523) en Brazilië (43.718). Het vorige dagrecord was een week geleden op 6 september. Toen werden wereldwijd 306.857 nieuwe besmettingen gemeld.

Het wereldwijde dodental nam volgens de WHO met 5.537 toe tot in totaal 917.417. Dat is nog altijd aanzienlijk minder dan het op 17 april geregistreerde dagrecord van 12.430 sterfgevallen.