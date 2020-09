Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo bezoekt Suriname

Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, zal een officieel bezoek aan Suriname brengen. Naar verwachting komt hij donderdag aan. Dat schrijft de Surinaamse nieuwssite Starnieuws. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Suriname bezoekt.

De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin noemt het bezoek van Pompeo „een belangrijk signaal dat deze regering het vertrouwen geniet van de Verenigde Staten”. De enige Amerikaanse minister die Suriname ooit bezocht was Defensieminister Robert Yates in 2007, toen Ronald Venetiaan president van Suriname was. Naast Suriname zal Pompeo ook buurland Guyana aandoen.

Sinds Chan Santokhi de presidentsverkiezingen won en in juli werd geïnstalleerd, wordt er in Suriname hard gewerkt aan het verbeteren van bilaterale relaties met onder anderen de Verenigde Staten en Nederland. Na zijn verkiezing had Santokhi al telefonisch contact met Mike Pompeo. Met Nederland werd afgesproken weer ambassadeurs uit te wisselen, nadat de diplomatieke relaties onder de vorige president Bouterse een dieptepunt hadden bereikt.