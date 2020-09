Ajax wint met tien man nipt van Sparta

Ajax is het nieuwe seizoen in de eredivisie begonnen met een magere zege. Het elftal van trainer Erik ten Hag won de uitwedstrijd bij Sparta Rotterdam met 0-1. Ajax speelde ruim een uur met tien man.

De Braziliaanse aanwinst Antony maakte het enige doelpunt. Hij verraste doelman Benjamin van Leer in de 38ste minuut met een afstandsschot. De vorige drie seizoenen slaagde Ajax er niet in om het eerste duel in de competitie te winnen.

Ajacied Nicolás Tagliafico kreeg in de 28ste minuut een rode kaart, nadat hij de bal tijdens een wilde sliding op een arm had gekregen. De Argentijn wilde voorkomen dat Mohamed Rayhi richting het strafschopgebied kon lopen. Scheidsrechter Jochem Kamphuis oordeelde dat Tagliafico de thuisploeg een kans om te scoren had ontnomen. Ajax-verdediger Perr Schuurs stond wel nog in de buurt.

Ook in het eerste half uur met nog elf spelers leek Ajax niet op de ploeg die in de voorbereiding ogenschijnlijk met speels gemak tot scoren kwam. Ajax startte met Zakaria Labyad in de spits. Noussair Mazraoui kreeg als rechtsback de voorkeur boven Sergiño Dest, die alsnog voor Labyad in het veld kwam nadat Tagliafico rood had gekregen.

Andere wedstrijden

Heracles Almelo wist zondagmiddag zonder al te veel problemen te winnen van ADO Den Haag (2-0). Kort na de hervatting kwam Heracles op voorsprong. Rai Vloet, die de overstap maakte van Excelsior, kopte raak na een hoekschop van de goed spelende Silvester van der Water. Die zorgde later zelf voor de 2-0. Hij tikte in de 70ste minuut binnen na een combinatie met invaller Luca de la Torre en Robin Pröpper. Amper 2 minuten later moest ADO ook nog eens verder met een man minder, na een rode kaart voor Boy Kemper.

Eerder zondag won VVV-Venlo in een spectaculaire wedstrijd met 5-3 bij FC Emmen. Debutant Georgos Giakoumakis maakte met een zuivere hattrick een 2-0-achterstand ongedaan, waarna VVV met twee goals in de blessuretijd de wedstrijd besliste.

(ANP)