Zverev en Thiem plaatsen zich voor finale US Open

De finale van de US Open zal gaan tussen Alexander Zverev en Dominic Thiem. Zverev rekende op vrijdagavond in de halve finale af met de Spanjaard Pablo Carreno Busta, terwijl Thiem sterker was dan Daniil Medvedev.

Alexander Zverev had vijf sets nodig om te winnen van Pablo Carreno Busta, de verrassing van het toernooi in New York. Carreno Busta leek ook Zverev te verrassen en de eerste twee sets waren voor de Spanjaard. Gaandeweg de wedstrijd vorderde kwam Zverev meer in zijn ritme en hij trok de wedstrijd naar zich toe, waarmee hij zich in 3-6 2-6 6-3 6-4 6-3 voor de eerste keer in zijn carrière plaatste voor een finale van een grandslamtoernooi.

De tweede halve finale ging tussen de Oostenrijker Dominic Thiem en de Rus Daniil Medvedev. In drie sets plaatste Thiem zich voor de finale. Eerder dit jaar speelde Thiem ook al een finale van een grandslamtoernooi: in februari verloor hij in de Australian Open van Novak Djokovic.

Zowel Thiem als Zverev won nog nooit eerder een grandslamtoernooi. De finale van de US Open wordt op zondag gespeeld.