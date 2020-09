Voor het eerst in een halve eeuw loopt de Utrechtse singel weer rond

Een medewerker van de havendienst vist in de vroege zaterdagochtend het laatste plastic en ander vuil uit de Catharijnesingel in Utrecht. Na negenen zal dit stukje gracht officieel geopend worden. Voor het eerst in een halve eeuw kan het water dan weer helemaal rond stromen in de 5,2 kilometer lange singel rond het historische centrum van Utrecht. Wegen zijn ervoor versmald, tonnen zand uitgegraven. Op Google Maps rijden er nog graafauto’ s door een zanderige bedding. Sinds deze week staat de hele singel weer vol water. Alleen pontons van de gemeente verhinderen de doorvaart nog.

Het tijdstip van de officiële opening is stilgehouden, om een grote toeloop van publiek te voorkomen. Alleen omwonenden, pers en wat verbaasde joggers zien daarom hoe om kwart voor tien een bierschip een tweeënhalve meter hoge emmer met water omkiepert in de vaart. Bescheiden gejuich en getrommel op uitgedeelde emmers. De wethouder noemt het „een historisch moment”. Later deze zaterdag is er nog een opening die online te volgen is. En daarna worden de pontons verwijderd en mogen Utrechters een rondje varen. In een bootje, een kano, op een waterfiets of suppend, maar niet harder dan 4,5 kilometer per uur.

Hoog Catharijne

Voor het eerst sinds de jaren zeventig kunnen zij dan de 5,2 kilometer rond het oude centrum varen, ook onder winkelcentrum Hoog Catharijne door. Toen werd het deel van de Catharijnesingel bij het station gedempt om ruim baan te geven aan de auto. De weg was acht tot wel twaalf rijbanen breed.

„Je kunt het je niet meer voorstellen”, zegt Hedda Magnus (40), die al tien jaar met haar gezin vlak bij de Catharijnesingel woont en de opening bijwoont. Bij de beslissing om hun huis te kopen hielp het dat het al duidelijk was dat er ter hoogte van hun huis ooit weer water door de singel zou stromen. „We wisten gelukkig ook dat het lang zou gaan duren”, zegt Magnus. En nu het er is, voelt het „volkomen logisch”.

Weg zijn de auto’s niet. Langs de Catharijnesingel lopen nog enkele rijbanen en onder Hoog Catherijne bevinden zich nog altijd de parkeergarages die bij het jarenvijftigideaal hoorden. Met de auto parkeren onder de mall, droog van deur tot deur. Ook Magnus en haar man hebben een auto, maar doen „vrijwel alles” op de fiets.

Actiegroep

Ben Nijssen (71) kwam in 1972 in Utrecht wonen en voerde sindsdien actie voor water in de hele singel, met de actiegroep ‘Utrecht weer omsingeld’. Nu roffelt ook hij op een emmertje bij de heropening van de Catharijnesingel.

De ideeën over de stad zijn „totaal veranderd” sinds deze singel werd gedempt, zegt Nijssen. „Toen moest de auto de stad in kunnen. Er reden hier 32.000 auto’s per dag. Nu zijn dat er nog altijd vijftien- of zestienduizend. Maar de auto is steeds minder welkom.” Belangrijker nog dan het water vindt Nijssen – grijze baard, lange haren – het groen. „Ik hou van de reuring van de stad, maar dat betekent niet dat er geen groen kan zijn.”

Lees ook: Station Utrecht Centraal in oude foto’s

Het was hier „geen fijne plek”, zegt de verantwoordelijk wethouder Eelco Eerenberg (stationsgebied, D66). „Het paste in het vooruitgangsdenken van de jaren vijftig dat de auto overal snel moest kunnen komen, maar het werd er geen fijne leefomgeving door.”

Wat Eerenberg betreft, stopt het hier niet. De lucht in de stad moet schoner. „De auto’s die de binnenstad in willen zullen aan steeds strengere eisen moeten voldoen. Utrecht is een compacte stad. Alles is hier op de fiets bereikbaar.”