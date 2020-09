Tennisster Naomi Osaka wint US Open

De Japanse Naomi Osaka heeft de US Open gewonnen zaterdagavond, door de Wit-Russische Victoria Azarenka te verslaan. De vrouwen speelden drie sets, die in het voordeel van de 22-jarige Osaka uitvielen met 1-6 6-3 6-3. Dat meldt persbureau Reuters.

Azarenka begon met voorsprong na winst in de eerste set, maar Osaka kwam overtuigend terug in de tweede set. Vanaf dat moment maakte de Japanse minder fouten en hield ze meer energie in haar spel. In een kleine twee uur was het in het publieksloze stadion in New York duidelijk dat de winst naar Osaka ging. Met de titel komt een geldprijs van drie miljoen dollar (2,5 miljoen euro).

De winst van Osaka tekent het einde van een verrassende opmars die de 31-jarige Azarenka maakte, door vanuit haar startpositie als nummer 84 van de wereld tot de finale van het grandslamtoernooi te komen. Voormalig nummer één van de wereld, zakte Azarenka terug in de wereldranking tijdens haar zwangerschapsverlof. In 2017 keerde ze terug.

Mondkapjes

Het is de derde grandslamtitel voor de Japanse Osaka, die voor de US Open als nummer vier was geplaatst. In 2019 won ze de Australian Open en het jaar daarvoor ging ze bij de US Open ook al met de titel naar huis. Toen versloeg ze Serena Williams in de finale.

Tijdens de wedstrijden van de US Open dit jaar droeg Osaka verschillende mondkapjes, die zij gebruikte als protestactie tegen politiegeweld. Zo stond op een van de mondkapjes de naam Breonna Taylor, een zwarte vrouw die in maart in haar appartement in Kentucky omkwam door een politiekogel.

Lees ook: Het ‘Venus en Serena-effect’, dit jaar meer dan ooit te zien bij de US Open