Poetin vreest het ‘slimme stemmen’ zondag in Russische regio’s

De opgeschoten jongen is amper zestien, maar hij maakt zich zo breed mogelijk. „U loopt hier zomaar rond in de wijk”, zegt hij tegen de lokale politicus Daniil Markelov. „Maakt u zich geen zorgen over uw gezondheid?”

Markelov – een kop groter – is niet onder de indruk. „Waarom maakt ú zich zorgen over onze gezondheid?”

Daar heeft de jongen niet van terug, en daarom wordt er meteen ingegrepen door het spichtige mannetje dat ons al de hele middag aan het volgen is. „U komt alleen maar vertellen wat er hier allemaal niet deugt”, roept het mannetje, terwijl hij blijft filmen met zijn mobiele telefoon. „Gaat u toch weg!”

Als Markelov tien minuten later nog niet vertrokken is, arriveren de eerste sportschooltypes. Markelov belandt in een discussie met een te zware twintiger met blauwe plekken in zijn gezicht. De sfeer is dreigend. Pas als we zijn vertrokken, vertelt Markelov met wie hij stond te bekvechten: Aleksandr Seljoetin mag er uit zien als een hooligan, hij is kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van deze zondag.

In de wijk Pljoesjtsjichinski wordt politicus Daniil Markelov hinderlijk gevolgd en bedreigd. Foto Steven Derix

Nieuwbouwwijk Pljoesjtsjichinski ligt aan de rand van Novosibirsk, waar de stad overgaat in de eindeloze taiga. ‘Een Russisch ghetto’, noemde oppositieleider Aleksej Navalny de wijk toen hij hier was in augustus. Verkiezingskandidaat Daniil Markelov wees hem toen op de spleten tussen de betonnen platen, waar de kille Siberische wind de huizen binnendringt. Hij toonde hem de flat met de open liftschaft, waar je tien verdiepingen naar beneden kunt vallen. Hij vertelde over het gebrek aan openbaar vervoer, de afwezigheid aan voorzieningen en winkels. Over het feit dat mensen betalen voor water en elektra, terwijl die al twee jaar niet zijn aangesloten.

De film die Navalny maakte over Novosibirsk, is inmiddels vijf miljoen keer bekeken. Intussen mag Daniil Markelov niet meer meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen zondag: na een klacht van concurrent Seljoetin over ‘vervalste handtekeningen’ heeft de rechtbank Markelovs kandidatuur geschrapt. En ligt oppositieleider Navalny in het Charité-ziekenhuis in Berlijn: na zijn bezoek aan Novosibirsk werd hij in Tomsk vergiftigd met novitsjok. Het zenuwgif dat werd gebruikt is een doorontwikkeling van de eerder bekende types, zo meldden Duitse media. Voor de Duitse regering is het de belangrijkste aanwijzing dat de Russische regering achter de aanslag zit.

In de nieuwbouwwijk Pljoesjtsjichinski zien de flats er uit zoals in sovjettijden. Foto Steven Derix

Steenrijke bouwbaron

Maar waarom zou het Kremlin Navalny willen vermoorden?

Het beantwoorden van die vraag begint wellicht in deze deprimerende woonwijk aan de rand van Novosibirsk. De appartementen zijn gebouwd door het conglomeraat ‘Diskoes’ van Aleksej Dzjoelaj. De bouwbaron houdt niet van pottenkijkers: de sportschooljongens die ons de wijk uit hebben gepest, zijn waarschijnlijk door hem betaald. Het is Diskoes die de goedkope betonnen platen produceert waaruit de flats zijn opgetrokken. Diskoes int ook de huur en zorgt voor het onderhoud, gas en elektra, internet. Hoewel de tarieven ieder jaar stijgen, kampen zowel het onderhouds- als het energiebedrijf van Diskoes met miljoenenschulden, zegt Markelov – een aanwijzing dat iemand rooft uit de kas. En dat terwijl Dzjoelaj geen erfpacht betaalt voor het stuk taiga dat hij heeft omgetoverd tot een distopie van gammele woonkazernes. „Dzjoelaj heerst als een bojaar en wij zijn zijn lijfeigenen”, zegt Markelov – hij woont zelf in de wijk.

Djzoelaj komt ermee weg. De steenrijke bouwbaron zit sinds jaar en dag in de gemeenteraad van Novosibirsk namens Poetins regeringspartij ‘Verenigd Rusland’. Hij is niet de enige: achttien van de vijftig zetels in de raad worden bezet door bouwondernemers of hun vertegenwoordigers. De ondernemers stemmen mee met de zittende macht. In ruil daarvoor kijken gemeentebestuur en justitie de andere kant op, als de baronnen hun zakken vullen met corruptie en bedrog.

Zo werkt het ook in Vladivostok, in Jekaterinenburg, in Samara en Rostov, in Omsk en in Tomsk. Poetin regeert Rusland via een corruptie elite van lokale bestuurders en zakenlui.

Slim stemmen

In dit haast feodale systeem speelden verkiezingen tot voor kort nauwelijks een rol. De afgelopen twintig jaar heeft het Kremlin de stembusgang steeds beter weten te regisseren. Soms is het ronselen van stemmen voldoende. Soms moeten er stembiljetten worden vervalst. Nog eenvoudiger is het om ongewenste kandidaten gewoon te weren – bijvoorbeeld door de handtekeningen die hij heeft ingezameld ‘ongeldig’ te verklaren. Daardoor heeft Verenigd Rusland bijna overal de meerderheid: in de Doema, nationale parlement, bezet Poetins partij bijna driekwart van de zetels.

Sinds vorig jaar vertoont het Kremlinbastion kleine scheurtjes, en dat komt door Navalny. De oppositieleider bedacht het ‘slimme stemmen’. Als de oppositie niet mag meedoen kan zij verkiezingen op een andere manier beïnvloeden: door kiezers te adviseren over welke ándere kandidaat de meeste kans maakt tegen die van Verenigd Rusland. In de lokale verkiezingen van vorig jaar verloor Verenigd Rusland door het ‘slimme stemmen’ bijna de meerderheid in de Moskouse gemeenteraad. In de regio Chabarovsk werd de regeringspartij zelfs compleet weggevaagd. Een waarschuwing voor het Kremlin: volgend jaar kiest Rusland het nationale parlement, de Doema.

Het gemiddelde Rusland

Zondag zijn er opnieuw in verschillende regio’s verkiezingen. Veertig miljoen Russen mogen hun stem uitbrengen. Alle ogen zijn echter gericht op Novosibirsk. Met ruim 1,6 miljoen inwoners is de ‘hoofdstad van Siberië’, vier uur vliegen van Moskou, de derde stad van het land. Mooi is Novosibirsk niet bepaald: het vleugje stalinistische grandeur dat de stad ooit bezat is verdwenen achter afzichtelijke winkelcentra en lelijke woontorens. Maar Novosibirsk is een kruispunt tussen Europa en Azië, en een centrum van cultuur, industrie en wetenschap. Novosibirsk vormt bovendien het gemiddelde van de Russische samenleving: een metropool in het achterland, met zowel liberale intelligentsia als ongeschoolde arbeiders.

„Zoals Novosibirsk stemt, stemt Rusland”, zegt de lijsttrekker van de oppositie, Sergej Bojko. De verkiezingen hier zijn een generale repetitie, legt Bojko uit – voor zowel de oppositie als het Kremlin. Anders dan gebruikelijk hebben de autoriteiten 31 oppositiekandidaten toegelaten. In de kiesdistricten waar de oppositie geen eigen kandidaat heeft, zet de oppositie het ‘slimme stemmen’ in. Voor de oppositie, vertelt Bojko, is het „een test van onze kracht en van onze mogelijkheden.”

Het Kremlin houdt Novosibirsk nauwlettend in de gaten. „Voor het presidentiële apparaat zijn dit meer dan dan zomaar lokale verkiezing”, vertelt Bojko. „Het Kremlin bestudeert waarmee wij het meeste succes hebben: met onze eigen kandidaten of met het ‘slimme stemmen.’” Volgens Bojko heeft Moskou een groot contingent ambtenaren en politieke adviseurs ingevlogen. „Andrej Toerstsjak, de eerste secretaris van Verenigd Rusland, is hier niet weg te slaan.”

Ook Navalny’s organisatie heeft zwaar ingezet op Novosibirsk. De lokale kandidaten, die vaak geen banden hebben met Navalny, worden ondersteund door zijn stafmedewerkers. Die komen uit heel Rusland. Bojko wijst naar hippe twintigers achter hun laptops. „Aleksandr uit Sint-Petersburg, Daniil uit Krasnojarsk, Max ben ik even vergeten … ook uit Krasnojarsk.”

Paniek na komst Navalny

Eind augustus reisde Navalny zelf naar Novosibirsk en het naburige Tomsk. Over beide steden maakte hij een korte film, waarin hij misstanden aankaartte en onthullingen deed over de corruptie van de lokale elite. De bedoeling was dat er ook video’s zouden komen over andere steden, maar de aanslag op Navalny verhinderde dat.

Zijn komst naar Novosibirsk leidde tot paniek bij de autoriteiten, vertelt Bojko. „Wij worden altijd gevolgd, maar dit maal was het veel erger dan normaal. Het was duidelijk dat men zich ernstige zorgen maakten.”

De lijsttrekker ziet een direct verband tussen de verkiezingen en de aanslag op Navalny: „Toen het Kremlin er achter kwam dat Aleksej vol inzet op de verkiezingen in de regio, realiseerden ze zich welke risico’s ze liepen. Waarschijnlijk is toen besloten hem te elimineren.”

Oppositiekandidaat Helga Pirogova spreekt met kiezers. Foto Steven Derix

Lage opkomst is een kans

Novosibirsk is een doorgangsstad: een plek om te ontsnappen aan de misere van de provincie, maar ook een opstapje naar meer – een leven in Moskou of Sint-Petersburg. Zoals voor Michaïl Vetrov uit Norilsk, de zwaar vervuilde industriestad boven de Poolcirkel. Of voor Tatjana, een vrouw die niet veel over zichzelf wil vertellen, maar die zomaar eens uit Centraal-Azië zou kunnen komen. Ze maken deel uit van het handjevol kiezers dat is komen opdagen voor de ontmoeting met kandidate Helga Pirogova (31). De ‘Europese oever’, zoals deze wijk heeft, is bepaald geen Pljoesjtsjichinski: de flats ogen modern en kijken uit over de machtige rivier de Ob. Toch zijn er ook hier problemen. Tatjana vertelt over het gebrek aan goed openbaar vervoer naar het centrum. Michaïl Vetrov begint aan een opsomming. „Van de Obsjkaja-straat tot aan River Park is er geen trottoir. Langs de kinderspeelplaats ook niet. Alleen modder.” Pirogova’s assistent maakt ijverig aantekeningen. Het zijn geïnteresseerde burgers die zijn komen opdagen, maar het zijn er maar een handjevol. Regionale verkiezingen in Rusland kennen een lage opkomst: zondag zal naar verwachting slechts zo’n 20 procent van de kiezers zijn stem uitbrengen. In sommige kiesdistricten kan een tiental stemmen het verschil betekenen tussen winst en verlies.

Zulke smalle marges maken het makkelijker om te frauderen. Maar de lage opkomst is ook een kans, zo rekende Navalny zijn aanhang voor. Als de oppositie in Novosibirsk erin slaagt om zondag 120.000 kiezers te mobiliseren, verliest Verenigd Rusland zijn meerderheid.

Dat is geen gemakkelijke taak, weet kandidate Helga Pirogova. „De mensen is jarenlang ingeprent dat het geen zin heeft om te gaan stemmen. Onze taak is het om hen er van te overtuigen dat ze wél invloed kunnen uitoefenen met hun stem.”

Ik hou overal rekening mee’’, zegt oppositie-lijsttrekker Bojko. „Misschien kunnen we straks een fractie van twintig raadsleden vormen, misschien halen we geen enkele zetel. Zondagavond weten we pas of de oppositie wint, of de zittende macht. Zoiets hebben we in Rusland al tien jaar niet meer meegemaakt.”

Boris Borisikov kocht drie jaar geleden een driekamerappartment in de wijk Pljoesjtsjichinski. De kwaliteit? „We wisten wat we kochten.” Foto Steven Derix

Pessimistisch

Boris Borisikov is pessimistisch over de kansen op verandering. Drie jaar geleden kocht de chauffeur en verhuizer een driekamerappartment in Pljoesjtsjichinki. Op de bouwtekeningen stonden twee ramen, maar toen hij de sleutels kreeg bleek er maar één raam in de muur te zitten. „Ik snap niet waarom ze daar op bezuinigd hebben”, zegt Borisikov. „Zo’n raam kost hooguit 250 euro.”

Op de achtergrond spelen zijn kleine kinderen tussen het bouwafval. Bejaarde dames met zware boodschappentassen schuifelen verschrikt opzij als er weer een zware bouwtruck voorbij dendert. Borisikov knikt: „Waar zou het Kremlin bang voor moeten zijn? Voor deze grijze massa?” Hij glimlacht berustend. „Zolang er ‘s avonds nog eten op tafel staat, maakt het de Russen niet uit wie er aan de macht is.”