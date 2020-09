‘Oud-topman Belgische modeketen FNG aangehouden’

Voormalig topman van de failliete Belgische modeketen FNG Dieter Penninckx is vrijdag aangehouden. Dat meldt het parket van Antwerpen aan Belgische media. Hij zou zijn voorwaarden hebben geschonden die hij opgelegd had gekregen na aanhouding eind augustus. Het is niet bekend om welke voorwaarden het gaat.

Penninckx wordt samen met de twee andere mede-oprichters van FNG, Anja Maes en Manu Bracke, verdacht van valsheid in geschrifte, indienen van valse jaarrekeningen, manipulatie van de beurskoers en het niet willen meewerken aan een onderzoek van beurswaakhond FSMA. Eind augustus werden de drie aangehouden in verband met het onderzoek.

Beurswaakhond

De handel in het aandeel van FNG op de beurs lag sinds mei stil vanwege onderzoek van de beurswaakhond naar onduidelijke transacties in 2018. De nieuwe bedrijfstop kon geen verheldering bieden omdat van een aantal transacties „de onderliggende stukken ontbreken, onvolledig of onduidelijk zijn of de economische rationale onduidelijk is”. Begin juli werd bekend dat de voltallige top van FNG werd vervangen. Nadat Penninckx al eerder was vertrokken in verband met ziekte, verlieten ook Maes en Bracke het bedrijf.

Begin augustus werd de modeketen failliet verklaard. De Nederlandse tak, met onder meer de merken Miss Etam, Steps en Promiss, maakt een doorstart en wordt overgenomen door investeringsbedrijf FLV Group.