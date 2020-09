‘Nomadland’ wint Gouden Leeuw op filmfestival Venetië

De film Nomadland heeft zaterdag in Venetië de Gouden Leeuw gewonnen, de belangrijkste prijs van het filmfestival. De Chinees-Amerikaanse regisseur Chloé Zhao en hoofdrolspeelster Frances McDormand namen vanwege de uitbraak van het coronavirus de prijs in ontvangst via een videoverbinding vanuit de Verenigde Staten.

In de film, gebaseerd op de gelijknamige bestseller, speelt tweevoudig Oscarwinnaar McDormand een pensionado die met een camper van baantje naar baantje zwerft. Het verhaal speelt zich af tijdens de financiële crisis van 2008.



De Italiaan Pierfrancesco Favino won de prijs voor beste acteur voor zijn rol in de film Padrenostro. De Brit Vanessa Kirby won de prijs voor beste actrice voor haar rol als Martha in de film Pieces of a Woman. De Zilveren Leeuw voor beste regisseur ging naar de Japanner Kiyoshi Kurosawa voor de film Wife of a Spy.

Het 77ste filmfestival van Venetië kreeg dit jaar vanwege de uitbraak van het coronavirus een iets andere vorm. Bezoekers moesten vooraf op naam een stoel reserveren. Ook moest iedereen afstand van elkaar houden en waren mondkapjes verplicht. McDormand en Zhao konden niet aanwezig zijn vanwege de reisrestricties vanuit de Verenigde Staten.