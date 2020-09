Mildheid & genade

‘Mildheid en genade”, riep onze premier toen hij de oranje vlammen op het Griekse eiland Lesbos zag en besloot onmiddellijk om honderd ontheemde weeskinderen deze kant op te laten komen.

De CDA-bewindslieden aan wie hij zijn brede, humane gebaar bekendmaakte, riepen nog wel dat die dekselse vluchtelingen de boel zelf in de hens hadden gestoken. Maar dit tegenargument was zinloos. Daarbij ruilen we ze uit. Ze worden van ons vluchtelingenquotum afgetrokken.

Ferd Grapperhaus knikte instemmend en devoot. Hij zit in een moeilijke positie. Zeker nu het hardnekkige gerucht door Den Haag gonst dat zijn verse vrouw Liesbeth van hem af wil. Waarom? Omdat ze hem niet meer gelooft. Geen enkel vertrouwen in zijn ja-woord. Of zoals ze het zelf zei: „Hij heeft wel meer geroepen waar hij niks van bleek te menen.” Ze vindt het wel jammer voor haar moeder.

En ze is blij dat het overtreden van de coronaregels niet meer op ons strafblad komt. Ze benadrukte deze week dat Ferd dat sowieso al van plan was. En Mark wilde dat ook al heel lang. Net als Hugo. Eigenlijk was het hele kabinet hier al maanden mee bezig. En het kwam toevallig zo uit. Zal iedereen in de periferie van onze minister zeggen dat ze hem geloven als hij over deze strafbladonzin begint? Is het geen idee om bij het CDA de democratisch gekozen Pieter Omtzigt alsnog tot lijsttrekker te benoemen? Zodat de schade in maart enigszins beperkt wordt. Die Pieter geloven we nog, maar die Hugo moet extra vaak naar de zonnebank om zijn blozen te verdoezelen.

Inmiddels heeft de premier onze koning gebeld met de vraag of de Grieken zijn speedbootje van twee miljoen mogen lenen om „onze zeer welkome Syrische wezen” uit het vluchtelingenkamp Moria een eerste zetje onze kant op te geven.

Dat vond Willy uiteraard goed, zij het dat hij iets uitlenen aan Grieken best riskant vond. Hij citeerde Wilders en Baudet. Later bleek dit een grapje.

In de Kamer was de stemming verdeeld. Velen vonden het gebaar van honderd kinderen te ruimhartig. We waren als Nederland duidelijk weer te goed geweest. Te humaan. Honderd kinderen. Dat is veel. Heel veel.

Het feit dat de vluchtelingen zelf de lucifers hadden gehanteerd zagen veel Kamerleden als een vorm van chantage. Maar toen gingen ze over hun eigen zonden nadenken en zwegen ze. Als een aangedane Grapperhaus.

Welke zonden? Bezopen achter het stuur, hypotheekfraude, belangenverstrengeling, een partijgenoot met een gekregen penthouse, onterechte onkostenvergoedingen, sjoemelen met kilometers, enzovoort, enzovoort.

„Mildheid en genade”, mompelden ze massaal en vroegen zich af of al deze in hun ogen menselijke doodzonden ook van je strafblad gegumd konden worden. En bijvoorbeeld omgezet in een simpele schorsing.

Misschien een leuk thema voor de komende Troonrede. Dat we wat zachter voor elkaar moeten zijn. Dat we iedereen laten praten en geen consequenties meer aan die woorden verbinden. Daarbij begrijp ik dat veel mensen hun woorden totaal zijn vergeten. Akwasi wordt serieus onderzocht op Alzheimer.

Ik kijk naar de wereld met mildheid en genade. Zeker als ik lees dat in Parijs een 22-jarig meisje bij Musée d’Orsay geweigerd is om een te diep decolleté. Staphorst? Marrakesh? Teheran? Nee, Parijs. Ooit de stad van de Moulin Rouge en oh-la-la. Een CDA’er zal zeggen dat ze die blouse zelf heeft aangetrokken. Ik ga nog verder: God heeft die mooie tieten bedacht. Dus zij en Allah zijn schuldig.

In Brazilië is een onderzoeker van inheemse Amazonestammen bij aankomst bij zo’n clubje dwars door zijn donder geschoten. Met een pijl. Die inboorlingen houden niet van bemoeiallen. Hoe goed en wetenschappelijk ze het ook bedoelen. De man heeft de pijl uit zijn borst getrokken en liep nog vijftig meter voor hij stervend ineen zeeg. Goed einde van een film.

Ik moest bij dit bericht toch weer aan onze Ferd denken. Een gewonde Ferd die iets wanhopigs roept en neervalt. Waarna een kinderkoor van honderd gevluchte Syrische wezen begint te zingen. Over mildheid en genade.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 12 september 2020