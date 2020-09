Jamaicaanse reggaepionier Toots Hibbert (77) overleden

De Jamaicaanse reggae-pionier Frederick Nathaniel ‘Toots’ Hibbert is vrijdagnacht op 77-jarige leeftijd overleden. Dat meldt ska-band Toots & the Maytals, waarvan hij sinds de jaren zestig de zanger was, via Twitter. Een van hun bekendste nummers is Pressure Drop (1969).

Volgens de band is Hibbert in de nabijheid van zijn familie „vredig heengegaan” in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston. De oorzaak van zijn dood is niet bekendgemaakt, maar hij werd twee weken geleden positief getest op het coronavirus en opgenomen op de intensive care. Hibbert laat zijn 38-jarige vrouw achter en zeven kinderen.

Hij stond samen met enkele andere artiesten uit Jamaica aan de basis van de reggae. Over de herkomst van dat woord bestaan veel verschillende theorieën. Hibbert vermoedde een verbastering van het woord ‘regular’, maar mogelijk liggen de roots van de reggae in Zuid-Afrika. In ieder geval raakte de term in zwang nadat Toots & The Maytals in 1968 Do the Reggay hadden opgenomen.

Hibbert werkte samen met bekende Jamaicaanse producers zoals Prince Buster, Byron Lee en Leslie Kong. Hij won drie keer het Jamaicaanse songfestival met nummers die hij zelf had geschreven: in 1966 met Bam Bam, in 1969 met Sweet and Dandy en in 1972 met Pomps & Pride. Ook scoorde hij hits met Monkey Man en Funky Kingston. In 1966 werd Hibbert veroordeeld tot achttien maanden celstraf voor het bezit van marijuana. Die ervaring inspireerde hem voor onder meer het nummer 54-46 (That’s My Number).

Door het nummer Pressure Drop werd de band ook buiten Jamaica bekend. Pressure Drop werd de soundtrack van de film The Harder They Come uit 1972, waarmee reggae aan de rest van de wereld werd geïntroduceerd. In 2004 zette Rolling Stone Magazine het nummer op 453 in de lijst van de 500 beste nummers aller tijden. Het werd talloze keren gecoverd door allerlei artiesten, van Keith Richards tot aan The Clash.

In een interview met The Guardian zei Hibbert in 2016 dat Pressure Drop een lied was over gerechtigheid. „Het is een lied over wraak, maar in de vorm van karma: als je onschuldige mensen slechte dingen aandoet, zullen er slechte dingen met je gebeuren. De titel was een zin die ik altijd zei. Als iemand me iets had geflikt, in plaats van ze als een krijger te bevechten, zei ik dan: ‘The pressure’s going to drop on you.’”

Ziggy Marley, zoon van reggae-legende Bob Marley, liet via Twitter weten dat Hibbert als een vaderfiguur voor hem was. „Ik sprak hem een ​​paar weken geleden en vertelde hem hoeveel ik van hem hield. We lachten en deelden ons wederzijds respect. [...] Zijn geest blijft bij ons en zijn muziek zal ons vervullen van zijn energie.”