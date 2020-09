Iraanse worstelaar Navid Afkari geëxecuteerd

De Iraanse worstelkampioen Navid Afkari (27) is zaterdagochtend lokale tijd geëxecuteerd in de Zuid-Iraanse provincie Fars. Dat meldt de staatstelevisie van dat land. Afkari werd in weerwil van internationaal protest en na een juridisch twijfelachtig proces veroordeeld voor de moord op een beveiliger. Volgens zijn familie is hij opgehangen.

Sander Terphuis (48) werd als Ahmad Queleich Khany geboren in Iran. Als worstelaar ontvluchtte hij het regime: ‘Zoals Navid Afkari zijn er duizenden in Iran’

Afkari zou tijdens protesten twee jaar geleden in Shiraz een agent in burger hebben neergestoken. De worstelaar bekende de moord en beelden daarvan waren vorige week op de Iraanse staatstelevisie te zien. „Ik stak twee keer” zegt de worstelaar in het filmpje, terwijl hij een steekgebaar maakt. Later zei hij dat hij onder zware druk stond op het moment van de bekentenis, zowel fysiek als mentaal. Volgens zijn familie en mensenrechtenorganisaties is Afkari in gevangenschap zwaar gemarteld. Hij zou onder meer een zak over zijn hoofd hebben gekregen, overal zijn geslagen en kreeg alcohol toegediend door zijn neus.

Geen bewijs

Afkari’s advocaat heeft altijd gezegd dat voor zijn schuld helemaal geen sluitend bewijs is en dat het ontbreekt aan ooggetuigen. De moord op de beveiliger in Fars gebeurde in de marge van een van de grootste opstanden tegen het Iraanse regime ooit. Afkari nam daar aan deel met zijn broers Vahid en Habib. Ook zij werden gearresteerd en zouden na martelingen tegen hun broer hebben getuigd. Vahid en Habib kregen celstraffen van respectievelijk 54 en 27 jaar en beiden 74 zweepslagen.

Het Iraanse regime heeft bemoeienis van ngo’s en (westerse) regeringsleiders met Afkari’s zaak naast zich neergelegd. De Amerikaanse president Donald Trump riep Teheran deze week op Afkari niet te executeren, evenals onder meer Human Rights Watch en Amnesty International.