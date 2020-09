Raw NPO 3, 0.10-1.50u.

Opslaan in leeslijst

(Julia Ducournau, 2016). Opwindende, overrompelende debuutfilm gaat over de dunne grens tussen mens en beest. De uit een gezin van vegetariërs afkomstige Justine arriveert als eerstejaarsstudent diergeneeskunde bij een uit lelijk beton opgetrokken universiteit. Daar staat ze in de schaduw van haar oudere zus Alexia. Justine wordt onderworpen aan een woeste ontgroening. Daarbij moet ze een rauw konijnenniertje eten. Dat maakt krachten in haar los die ze niet begrijpt en niet kan beheersen. Tegelijk met de smaak van vlees ontdekt ze seks, wat de zaken er ook niet eenvoudiger op maakt. Door de film te situeren onder studenten diergeneeskunde kan de Franse filmmaker Ducournau haar verhaal aankleden met witte jassen, operatietafels, kadavers en bloed.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 12 september 2020