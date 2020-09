Dag keurslijf, hallo vrijheid!

Een beetje zuur was het wel. Stonden ministers Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) en Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) daar eindelijk met hun langverwachte investeringsfonds, waren de reacties van economen best negatief. Terwijl een jaar geleden, toen het plan vlak voor Prinsjesdag uitlekte in De Telegraaf, er juist allerlei positieve reacties van economen te horen waren. Zoals: eindelijk! Nu was het commentaar: het is goed dat de overheid gaat investeren, maar toch niet zó!

Hoogleraar Bas Jacobs is bijvoorbeeld een groot voorstander van publieke investeringen, maar hij hekelt de focus op het bbp in de plannen van Hoekstra en Wiebes. Alleen projecten die op de lange termijn bijdragen aan het verdienvermogen van de economie komen in aanmerking voor geld uit het Nationaal Groeifonds. Maar dat dreigt projecten uit te sluiten die de CO 2 -uitstoot verlagen, merkt Jacobs op, terwijl die wel welvaartsverhogend zijn. Heel gek inderdaad, want Wiebes noemde zelf „de omschakeling naar een klimaatneutrale economie” als een van de twee redenen voor dit fonds.

Misschien zit het probleem met het fonds wel in de opzet ervan. Hoekstra en Wiebes wilden per se dat het fonds op afstand van de politiek komt te staan. Een commissie van wijzen gaat de projecten beoordelen. Dat moet voorkomen dat het fonds een speelbal wordt van politieke wensenlijstjes en opportunisme (even de gaten in de begroting dichten), zoals eerder met het FES-fonds gebeurde.

Toch is het nu juist de politieke wens die lijkt te missen: welk Nederland ziet het kabinet voor zich? Het fonds lijkt nu een grabbelton van misschien op zichzelf interessante projecten te worden. Maar wordt Nederland zo klimaatneutraal? Of innovatiever en slimmer?

Onder politieke partijen is de econoom Mariana Mazzucato nu populair. Ook zij is een pleitbezorger van publieke investeringen. Maar zij benadrukt dat het doel daarbij essentieel is. Maak er een missie van zoals president Kennedy deed, is haar advies: er moet een man op de maan. Vervolgens bedachten allerlei bedrijven innovaties om dat mogelijk te maken. Doe dat nu ook, door bijvoorbeeld te zeggen: we willen honderd CO 2 -neutrale steden in de EU, betoogde ze in deze krant.

Uit het concrete ambitieuze doel volgt dus de vernieuwing. Alleen een pot met geld klaarzetten in de hoop dat de toekomst beter wordt, werkt niet. Er zijn grote dromen nodig.

Grote dromen werden in Nederland altijd ingesnoerd in een strak financieel keurslijf. Maar rond de schatkist vindt op dit moment een heuse aardverschuiving plaats. Ik heb het niet over de indrukwekkende 60 miljard euro die de begroting dit jaar in de min schiet als gevolg van de coronacrisis. Ik heb het over hoe anders economen nu denken over tekort en schuld. Dat was al te horen in de losse adviezen van het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank. Deze week bleek dat nog maar een op de vijf Nederlandse economen voorstander is van de Europese Maastricht-criteria: een begrotingstekort van max 3 procent en een staatsschuld van max 60 procent. Negen op de tien economen denken dat de staatsschuld veel hoger kan zijn dan 60 procent, bleek uit een enquête van economenblad ESB.

Wat dit betekent voor politieke partijen? Meer vrijheid. Ondanks deze crisis en de klap op de overheidsfinanciën zit het keurslijf losser. Kijken wat partijen daarmee doen.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 12 september 2020