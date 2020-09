We hebben iets te vieren, dat doen we op ons favoriete terras. Ik bedank de serveerster voor de koffie die ze brengt. „Geen probleem”, zegt ze. Dat zei de jongen in de supermarkt gisteren ook toen ik hem bedankte omdat hij mij de eieren wees. Stel je voor dat het wel een probleem was; deze mensen doen toch gewoon hun werk? Ik vraag de serveerster of iedereen van haar leeftijd „geen probleem” zegt. Ze heeft geen idee. „Wij zouden ‘graag gedaan’ zeggen.” Ze voelt aan waar ik heen wil. „Ik bedoel met liefde”, zegt ze. Hier word ik blij van en ik bedank haar voor het gesprek. „Geen probleem”, zegt ze als ze weg loopt.

Insturen via Insturen via ik@nrc.nl

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 12 september 2020