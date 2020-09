Anti-Rutte-sentiment, emocratie, en het verlangen naar een sterke staat

Nu het campagneseizoen is geopend – volgende week de laatste Prinsjesdag van Rutte III – zitten veel politiek leiders soms al dagen met hun hoofd in de volgende kabinetsperiode. Het verkiezingsprogramma moet af, er is nagedacht in de partij, plannen krijgen vorm – er sluimert verlangen naar grote veranderingen. Een ommezwaai.

Matigheid, realisme, kleine stapjes – het zuinige Haagse taaltje heeft even afgedaan. Je hoort over de terugkeer van de sterke staat, een krachtig en visionair bestuurscentrum, een etatistische lente. Je hoort over minder markt, minder individualisme, een nieuw evenwicht, een afrekening met het liberalisme.

Woorden die de ware bedoeling van veel politiek leiders maskeren: zij richten het vizier op Rutte zelf.

Toen vorige week dinsdagochtend het parlementaire jaar in Nieuwspoort werd geopend door de fractievoorzitters Lodewijk Asscher (PvdA) en Pieter Heerma (CDA), vonden deze twee het niet ingewikkeld het beestje bij de naam te noemen.

„De tijd van Rutte is voorbij”, zei Asscher, de vicepremier van Rutte in 2012-17.

„De Rutte van de afgelopen jaren is ongeschikt voor de toekomst van het land”, zei Heerma, coalitiepartner van Rutte sinds 2017.

„We hebben mensen in systemen proberen te duwen, we hebben efficiëntie op een voetstuk geplaatst, we zijn vergeten elkaar te vertrouwen”, schreef D66-leider Sigrid Kaag, minister in Rutte III, vorige maand in een stuk over economische politiek – zonder Rutte of de VVD te noemen.

„Het is tijd het liberale feest op te breken”, schreef haar CU-collega Gert-Jan Segers, coalitiepartner van Rutte sinds 2017, deze week in een pamflet.

Dit zijn analyses van concurrenten, relativering is op zijn plaats, maar evengoed was dit soort krasse taal contra Rutte en de VVD in de vorige drie campagnes niet het uitgangspunt. Er beweegt hier iets.

De vraag is alleen wel: waarheen?

Een van de handicaps van de huidige debatcultuur is dat de democratie een emocratie is geworden. Met structuurthema’s als etatisme en liberalisme bereik je het grote publiek niet, omdat ze geen emotionele impact hebben. En zonder gevoelswaarde geen agendamacht.

Maar denk niet dat de politiek de neus ophaalt voor dit soort structuurthema’s. Deze week voerde de Kamer debatten over het referendum en het Europees coronaherstelfonds, met fundamentele vragen over zeggenschap van burgers en het principe van schuldendeling tussen EU-lidstaten.

Media hadden er zeker aandacht voor – maar die viel in het niet bij de politieke opwinding over de brand in het Griekse vluchtelingenkamp Moria en de Haagse discussie die daarop volgde.

Al voor de zomer besloot de coalitie kinderen uit Moria niet toe te laten. Mildheid noch genade. De VVD, die rond het kinderpardon in 2018 nog boog voor de coalitiepartners, hield ook deze week voet bij stuk. Wel honderd vluchtelingen uit Moria, maar dan honderd minder uit andere landen. Het had ongemakkelijk veel weg van handjeklap over mensenlevens.

Tegelijk was het ook lastig verdedigbaar dat deze kwestie nu wél hoog opliep. Dat kamp in Moria bestond jaren, er zijn legio reportages verschenen over de erbarmelijke omstandigheden, maar die brachten beperkt beroering in de nationale politiek. Dat dit nu wel gebeurde, laat precies het manco van de Haagse cultuur zien: incidenten brengen politiek en media in beweging. Niet de structurele wantoestanden waaruit die incidenten voortkomen.

En niemand moet verbaasd zijn als dit verschijnsel zich volgende week met andere onderwerpen herhaalt.

De oppositie zal bij de algemene beschouwingen veel aandacht vragen voor gevoelige onderwerpen als de zorgsalarissen (verhogen) en de huren (bevriezen). Beide discussies lopen al een tijdje, maar probleem is dat de overheid haar invloed hierop de laatste decennia uit handen heeft gegeven. En als de politiek die wil terugkrijgen heb je weer zo’n jarenlang structuurdebat nodig waar bijna niemand naar komt kijken. Dus of dat gebeurt?

Bij de huren is het allemaal het gevolg van een operatie, begin jaren negentig ingezet door de vader van Pieter Heerma, toenmalig CDA-staatssecretaris van Volkshuisvesting Enneüs Heerma, die de financiële banden van de staat met corporaties doorsneed. Sindsdien bepaalt de overheid nog wel de maximale huurverhoging voor sociale woningbouw. Maar als de minister de wens van de voltallige oppositie volgt en huren bevriest wegens corona, kan dat alleen met een financiële tegemoetkoming aan de corporaties. Dan is alleen de vraag of alle corporaties, zelfstandig als ze zijn, dat geld ook aan dat doel uitgeven. Dit nog los van de private huursector, waar de overheid überhaupt geen invloed op huren kan uitoefenen. Zoals deze week op Binnenlandse Zaken werd gezegd: „We hebben eigenlijk geen invloed meer op de huurontwikkeling.”

Bij de zorgsalarissen hetzelfde. Sinds de invoering van het private zorgverzekeringsstelsel in 2005 betaalt het ministerie zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten om bepaalde vormen van zorg aan te bieden. Op basis van dat budget sluiten zij een cao (loonakkoord) met vakbonden, bijvoorbeeld de cao ziekenhuizen. Maar nu de oppositie bovenop toegezegde bonussen structureel hogere zorgsalarissen eist, is niet gezegd dat de minister dit kan afdwingen. Hij kan extra geld aan bijvoorbeeld verzekeraars overmaken, maar heeft niet in de hand of zij dat uitgeven aan bijvoorbeeld ziekenhuispersoneel. „Het is gewoon heel complex”, hoorde ik deze week op VWS.

Anders gezegd: in twee van de gevoeligste politieke kwesties die volgende week spelen – huren en zorgpersoneel – heeft de overheid de regie erg lichtvaardig opgegeven.

De verzelfstandiging van de corporaties werd bedacht onder Lubbers III (CDA en PvdA) en ingevoerd tijdens Kok I (PvdA, VVD, D66). De basis voor het private zorgverzekeringsstelsel werd gelegd onder Kok II (PvdA, VVD, D66) en ingevoerd onder Balkenende II (CDA, VVD, D66). Alle grote partijen hebben dus met hun vingers tussen de deur gezeten.

Maar gezien de actuele discussie begrijp je het brede verlangen naar versterking van de staat. Het paradoxale is alleen wel dat de Kamer beter verandering van structuren kan afdwingen dan telkens verbetering van huren en zorgsalarissen eisen – dat is dweilen met de kraan open zolang die structuren in tact blijven.

Maar wie weet hoe emocratie werkt, moet er rekening mee houden dat het niet zo uitpakt: toch weer een snelle oplossing – en anders de schuldige aanwijzen.

In die context is zeker zo belangrijk dat zich de laatste jaren in de Kamer ook een andere omslag voordeed: de linkse en rechts-nationalistische oppositie gaan samenwerken, ook over huren en zorgsalarissen, en zo is in het dagelijkse Kamerwerk een monsterverbond van Asscher en Klaver c.s. met Wilders (vooral hij) en Baudet ontstaan. Zeker sinds het wegloopdebat in de zomer profiteert Wilders hiervan.

Nu ligt dit genuanceerd: op allerlei terreinen (bijvoorbeeld het derde steunpakket) werkt een partij als de PvdA ook samen met het kabinet.

Maar nu verkiezingen dichterbij komen, levert samenwerking met Wilders ook lastige vragen op. Is het de bedoeling van linkse kritiek op het liberalisme dat de PVV Rutte verslaat? Is een partij op de wereld om een tegenstander uit te schakelen, of om de wereld te verbeteren?

Het verlangen naar een sterke staat en minder liberalisme bevat kan nog een paar venijnige dilemma’s.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 12 september 2020