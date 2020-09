Afzettingsprocedure begonnen tegen president Peru

Het Peruaanse parlement is een afzettingsprocedure begonnen tegen president Martín Vizcarra, die wordt verdacht van corruptie en „moreel onvermogen”. Vrijdag werd er met ruime meerderheid een motie tegen hem aangenomen. Volgende week wordt er over zijn afzetting gestemd. Vizcarra heeft al gezegd niet van plan te zijn om op te stappen.

In Peru botsen de regering en het Congres al langer over corruptiebestrijding. Wie voltooit de schoonmaak?

De president wordt ervan verdacht overheidsgeld te hebben betaald aan een popartiest, die in ruil daarvoor positief over de regering zong en sprak. Deze Richard Cisneros, met artiestennaam Richard Swing, zou daar omgerekend zo’n 40.000 euro voor hebben gekregen. De Peruaanse oppositie kwam donderdag met drie audio-opnames waarop te horen is hoe Vizcarra met medewerkers bespreekt hoe de contacten met Cisneros onopgemerkt kunnen blijven. Overigens loopt er ook tegen Edgar Alarcón, het parlementslid dat de audio van de president openbaarde, een corruptie-aanklacht.

Volgens Vizcarra probeert de oppositie Peru te destabiliseren. „Ik heb beloofd me in te zetten voor Peru en zal dat blijven doen tot mijn mandaat afloopt.” Dat is vooralsnog volgend jaar, wanneer er in Peru presidentsverkiezingen worden gehouden. Vizcarra heeft eerder al gezegd zich niet herkiesbaar te stellen. Voor zijn afzetting is volgende week een meerderheid van 82 parlementariërs nodig. Vrijdag stemden er 65 voor het opstarten van de procedure.

Covid-19

De Peruaanse politiek wordt al decennia getekend door corruptie. Vizcarra volgde in 2018 de wegens corruptie afgetreden Pedro Pablo Kuczynski op. Ook drie voorgangers van Kuczynski stapten om hetzelfde schandaal rond het Braziliaans bouwbedrijf Odebrecht op. Oud-president Alan García pleegde in april vorig jaar zelfmoord toen de politie hem wilde arresteren voor zijn rol in dat schandaal.

Peru is zwaar getroffen door het coronavirus, zowel op economisch als op gezondheidsvlak. Het bruto binnenlands product van het land is in het tweede kwartaal van dit jaar met 30 procent gedaald en wereldwijd heeft Peru verhoudingsgewijs het hoogste sterftecijfer door Covid-19.