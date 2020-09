Aantal legionellabesmettingen weer toegenomen

Het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van een legionellabesmetting is het afgelopen jaar sterk toegenomen. Dat blijkt zaterdag uit cijfers die RTL Nieuws heeft opgevraagd bij het RIVM en de GGD. Volgens het RIVM is de stijging waarschijnlijk een gevolg is van veranderende weersomstandigheden.

In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn volgens RTL bij het RIVM bijna 240 meldingen binnengekomen over mensen die in Nederland een longontsteking opliepen als gevolg van een legionellabesmetting. Dit aantal lag in de voorgaande jaren in dezelfde periode gemiddeld op zo’n 170.

Volgens het RIVM hangt de stijging samen met de weersomstandigheden. „We zien vooral een toename van het aantal patiënten als het een periode flink warm is geweest en het daarna heeft geregend, van die plensbuien”, zegt een legionella-expert van het RIVM tegen RTL. De legionellabacterie groeit vooral in stilstaand lauw warm water. Wie druppeltjes met deze bacterie inademt, kan besmet raken en een ernstige longontsteking oplopen. De ziekte staat ook wel bekend als de veteranenziekte.

De toename is niet nieuw. Uit een rapport van het RIVM vorig jaar bleek het aantal besmettingen sinds 2013 toe te nemen. In 2018 sprak het RIVM over de grootste stijging van het aantal besmettingen in vijf jaar. Nederland kende in 2012 nog geen driehonderd besmettingen, in 2017 was dit aantal toegenomen naar 561. Toen hing de stijging volgens het RIVM samen met het warme en natte weer.