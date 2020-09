Al jaren wordt er over China gepraat als ‘opkomende macht’ – China ‘wordt’, ‘gaat’, ‘zál’. Maar de realiteit is: het ís al zover. Van technologie tot infrastructuur, van de poolcirkel tot aan de ruimte: op elk denkbaar vlak is de invloed van China de afgelopen decennia gegroeid. De wereld kan niet om China heen. Maar wat wil China met de wereld?

Deze podcast maakt onderdeel uit van een serie over de macht van China, te volgen op onze website en in de krant. Garrie van Pinxteren portretteerde tien jonge Chinezen:Hoe denken jonge Chinezen dat China er over tien jaar voor staat?