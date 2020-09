Waarom de staalslak geen afval wil zijn

Hij zit in onze wegen, muren en dijken, en heeft een eigen Europese brancheorganisatie: de slak.

Goed, niet het weekdier, maar het brok steenachtig materiaal dat vrijkomt bij staalproductie – ook wel een staalslak genoemd. Het ontstaat wanneer steenkool en erts onder hoge temperatuur reageren in een hoogoven. In het gesmolten mengsel zinkt ijzer naar beneden, terwijl slakken aan de oppervlakte blijven liggen. Die kun je gebruiken om wegen en cement van te maken.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek beschouwt slak als één van de grootste industriële afvalstromen van Nederland, na plantaardig en dierlijk afval. Resten van dieren en planten die bij de productie van voedsel niet gebruikt worden, zoals botten, leverden in 2018 6.907.000 ton afval op. Daarna volgden ‘mineralen en steenachtige materialen’ (2.927.000 ton), grotendeels slak. De totale hoeveelheid industrieel afval bedroeg in 2018 14.271.000 ton.

De slakken lijken voor een groot deel uit één fabriek te komen: die van Tata Steel in Velsen-Noord. Het grootste staalbedrijf van Nederland produceerde volgens eigen gegevens in het boekjaar 2015/2016 1.249.000 ton slakken. Dat is het laatste jaar waarin de Nederlandse tak van multinational Tata dit rapporteerde. Sindsdien worden de cijfers op Europees niveau gegeven. Ook na vragen van NRC splitst Tata die niet uit. Het cijfer uit 2015/2016 komt neer op ongeveer 10 procent van het industriële afval van Nederland toentertijd.

Althans: als je slakken als afval ziet. Het CBS bevestigt bij navraag nogmaals dat het dit doet – maar niet iedereen is het hiermee eens.

Discussie over status

Slakken zijn in de praktijk al jaren onderwerp van een Europese discussie over het verschil tussen afval en bijproducten. Wie de website van brancheorganisatie voor slakverwerkende en -producerende bedrijven Euroslag (slag is Engels voor slak) bezoekt, krijgt de indruk dat die vooral bezig is met de lobby slakken in diverse landen te laten erkennen als bijproduct.

Waarom dat nuttig is? Afvalstoffen moeten vaak voldoen aan complexe, administratieve afvalwetgeving voor ze vervoerd of hergebruikt mogen worden; een kwestie van verantwoording afleggen over wat bedrijven met het materiaal gaan dóén. Bijproducten mogen zonder rompslomp ‘door’.

Opmerkelijk is dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2017 Tata Steel liet weten slakken als bijproduct te beschouwen, anders dan het CBS dus. Dit gebeurde nadat Tata had aangegeven dat slakken worden gebruikt en niet weggegooid. De onderneming overhandigde het ministerie daartoe documentatie waaruit bleek dat bouwstoffenleverancier Pelt & Hooykaas al jarenlang slakken afneemt.

De keuze van het ministerie om slakken ‘op te waarderen’ is in lijn met Europees beleid dat een jaar later werd ingevoerd: in een poging de circulaire economie te bevorderen en stoffen „niet onnodig” als afvalstof te kwalificeren, werd de Europese richtlijn voor afvalstoffen aangepast. Lidstaten worden nu aangespoord zoveel mogelijk stoffen als bijproduct aan te merken, om hergebruik makkelijker te maken.

Sindsdien is bijvoorbeeld glycerinewater, dat vrijkomt bij de productie van biodiesel, ook bijproduct geworden: stoffen uit dit water kunnen worden omgezet in biogas. En zo zien meer ondernemers hun kans schoon: het is op dit moment niet mogelijk om het ministerie te vragen een ‘bijproducttoets’ van een stof uit te voeren, aangezien door het „grote aantal ingediende verzoeken” de capaciteit niet voldoende is, aldus de website.