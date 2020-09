VVD-prominenten noemen Moria-deal ‘fout verhaal’

Het akkoord om in Nederland honderd vluchtelingen op te vangen uit Moria is veel te karig. Dat schrijven oud-VVD-bewindslieden Neelie Kroes, Ed Nijpels en Pieter Winsemius in een door NRC gepubliceerde brief aan premier Mark Rutte. Het drietal noemt vijfhonderd migranten opnemen „een mooi getal”.

Volgens de VVD-veteranen is er sprake van „een uitruil: leed tegen leed. Honderd mensen uit Lesbos mogen naar Nederland komen, als ‘prijs’ mogen honderd anderen dat niet meer. Deze worden in mindering gebracht op het quotum van 2021. Zij staan op de lijst van de ‘meest kwetsbare ontheemde vluchtelingen’”.

Kroes, Nijpels en Winsemius schrijven dat „politiek moet verwarmen en een perspectief schetsen waarin onze kinderen kunnen geloven”. Dat doet dit akkoord niet volgens hen. „Het is een fout verhaal. Mark, dit moeten we niet willen.”

De coalitie kwam donderdag overeen dat Nederland honderd migranten opnam uit het afgebrande kamp Moria uit het Griekse Lesbos. VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children, Stichting Vluchteling en UNHCR Nederland reageerden negatief op de deal. „Dat er een prijskaartje wordt gehangen aan het bieden van noodhulp is de schaamte voorbij. En die prijs is vandaag onvoorstelbaar hoog.”

