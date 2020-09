VVD-kinderen zonder huis

Welke invloed krijgt het virus op de komende verkiezingen? Donderdag was er een opmerkelijke wending, uit onverwachte hoek. Gert-Jan Segers lanceerde een manifest met het vergezicht van de ChristenUnie. Nee, nieuw is zijn diagnose niet: corona heeft als een contrastvloeistof de zwakke plekken van ons liberale, al te individualistische wereldbeeld blootgelegd.

Verrassend is vooral dat uitgerekend een regeringspartij nu pleit voor een radicale herziening van het systeem, waar het al drie jaar aan meewerkt. Zo’n geluid hoorde je voorheen alleen bij de Partij voor de Dieren. „We blijven maar aan die oude machine klussen, maar de levensduur daarvan is verstreken”, stelde Segers bij de presentatie in Nieuwspoort.

Ook opvallend: gastspreker Menno Middelkoop, hoofdeconoom van de Rabobank, kon zich „persoonlijk” best kon vinden in de hoofdlijnen van Segers’ verhaal. Zoals dat we ons niet blind moeten staren op het bruto binnenlands product, maar oog moeten hebben voor „de brede welvaart”, waarin ook gezondheid, leefomgeving, onderwijskwaliteit meespelen. Middelkoop trok vergelijkbare conclusies, „maar uit een andere aanvliegroute”.

Zo ook Sander Heijne, medeauteur van Fantoomgroei, waaruit Segers gretig heeft geput voor zijn manifest. „Veel hiervan had ik zelf geschreven kunnen hebben”, zei Heijne, „terwijl we een heel andere achtergrond hebben”.

Aanvliegroute, achtergrond: ik geloof dat dit schoorvoetende hints waren naar het christelijke geloof. In elk geval merk ik zelf hoe dit wat in de weg staat tijdens het lezen. Segers’ pleidooi voor duurzame relaties als uitgangspunt in plaats van ongebreidelde economische groei, voor een eerlijkere verdeling, voor de natuur: het is allemaal aansprekend, maar dan duiken Jezus, God en de Schepping op en speelt er een allergie op tegen religie in de politiek.

Of moeten we daar overheen stappen? Vervang ‘schepping’ door ‘de planeet’ en ik ben behoorlijk overtuigd. En daarin ben ik bepaald niet de enige. Sander Heijne sprak de laatste tijd veel met Haagse politici en merkte dat alle partijen, van de SP tot de VVD, zich „steeds ongemakkelijker beginnen te voelen” bij onze ongelijke samenleving. „Kinderen van VVD’ers kunnen ook geen huis meer kopen.”

Het is zo hilarisch dat het wel waar moet zijn. Pas als haar eigen kinderen dakloos raken begint het onze politiek te dagen. „De oude, negentiende-eeuwse systemen als socialisme of liberalisme zijn niet meer toereikend”, zoals Heijne het stelde. „We moeten als samenleving in gesprek over wat er nodig is voor de eenentwintigste eeuw. Dit manifest is een aanzet om te breken met het huidige raamwerk.”

Grote visies over een nieuwe inrichting van de samenleving: als dat het thema wordt, dan gaan we de boeiendste verkiezingstijd in decennia tegemoet.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.