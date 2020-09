Volksbank dreigt ook operationeel directeur te verliezen

De Volksbank staat op het punt opnieuw een bestuurder te verliezen. Na het ontslag van financieel topman Pieter Veuger vorige week, wil nu operationeel directeur Mirjam Verhoeven de bank gaan verlaten, bevestigt een bron na berichtgeving van Het Financieele Dagblad vrijdag.

Verhoeven zou ontevreden zijn over het gevoerde beleid en over het functioneren van de raad van commissarissen. De Volksbank zelf wil het aanstaande vertrek van Verhoeven niet bevestigen aan NRC en blijft bij de eerdere verklaring dat de raad van commissarissen de toekomstige structuur van de bank onderzoekt.

Het is al weken onrustig binnen de top van de Volksbank. Volgens het FD is Verhoeven, die al 18 jaar voor de Volksbank en zijn rechtsvoorgangers werkt, zwaar ontstemd over het optreden van de raad van commissarissen de afgelopen tijd. Ze vindt de toezichthoudende raad veel te laconiek over de greencard van topman Martijn Gribnau, want door die Amerikaanse verblijfsvergunning zou hij onder het Amerikaanse sanctierecht vallen. Ook verwijt Verhoeven, die verantwoordelijk is voor de witwascontroles, de rvc gebrek aan transparantie.

‘Gesloten cultuur’

Vorige week bevestigde het NLFI, dat namens de Nederlandse staat aandeelhouder is van de Volksbank, het ontslag van de pas in maart aangetreden financieel topman Pieter Veuger. De rvc van De Volksbank kondigde dat ontslag medio augustus aan, omdat volgens hen de dynamiek in de directie onvoldoende ruimte bood voor verdere samenwerking. Volgens bronnen zou er in de top van de bank echter een cultuur heersen waarin kritische vragen - onder andere van de financieel topman - niet worden gewaardeerd.

Bestuursvoorzitter Maurice Oostendorp trad in augustus vrijwillig af, volgens het FD na botsingen met het NLFI. Het gedoe rond de greencard gaf zijn opvolger, Martijn Gribnau, een valse start.

De raad van commissarissen heeft eerder al een extern onderzoek aangekondigd naar de onrust in de top. Eerder deze week schreef minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) aan de Tweede Kamer dat hij dat onderzoek verstandig vindt, en de resultaten afwacht. Nu Verhoeven ook lijkt te vertrekken, is het de vraag of de minister en de toezichthouder blijven wachten op de uitkomsten en niet al eerder ingrijpen.