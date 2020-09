Victoria Asarenka en Naomi Osaka in finale US Open

Serena Williams heeft donderdag lokale tijd het onderspit moeten delven tegen Victoria Asarenka op de US Open. De Amerikaanse liep door de nederlaag in de halve finale de kans mis haar 24e Grand Slam-titel binnen te slepen. Dat zou een record zijn geweest. De Wit-Russische nummer 84 van de wereld won met 1-6 6-3 6-3.

Onvermijdelijk komt de Williams-familie vaak terug in gesprekken met tennistalenten. „Als zij het kunnen, kan ik het ook”.

In de finale treft de 31-jarige Asarenka zaterdag de Japanse Naomi Osaka, voormalig nummer 1 van de wereld. Die rekende eerder op de dag in drie sets af met de Amerikaanse Jennifer Bradley: 7-6 3-6 6-3. Osaka staat voor de tweede keer in haar carrière in de finale van het toernooi in New York.

Asarenka staat al voor de derde keer in de finale van het toernooi op Flushing Meadows. De vorige twee, in 2012 en 2013, verloor ze van Serena Williams. Later op vrijdag worden de halve finales in het mannentoernooi gespeeld. De ene gaat tussen de Spanjaard Pablo Carreño Busta en Duitse Alexander Zverev. In de andere partij neemt de Rus Daniil Medvedev het op tegen Dominic Thiem uit Duitsland.