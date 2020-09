Verenigd Koninkrijk sluit handelsakkoord met Japan

Voor het eerst sinds de ‘Brexit’ heeft het Verenigd Koninkrijk een handelsakkoord met een ander land gesloten. Vrijdag werd een principeovereenkomst gesloten met Japan, de derde economie ter wereld. Dat meldt de Britse overheid.

Als het principeakkoord doorgaat, zal de bilaterale handel met circa 16,2 miljard euro toenemen. Volgens Londen zullen Britse ondernemers flink profiteren van de vrijstelling van exporttarieven op 99 procent van de uitvoer naar Japan. Verder zijn nog weinig details bekend over de deal.

EU-onderhandelingen in impasse

Het akkoord komt op een moment dat onderhandelingen met de Europese Unie in het slop lijken te raken. Critici stellen dat dergelijke handelsakkoorden een druppel op een gloeiende plaat zijn tegen de verliezen die het Verenigd Koninkrijk zal lijden als er geen overeenstemming met de Europese Unie bereikt wordt. Het huidige tussenakkoord loopt later dit jaar af.

De EU en Londen zijn het oneens over economische regulering, in hoeverre het Verenigd Koninkrijk bepaalde sectoren mag stimuleren, en over de toegang van vissers uit EU-lidstaten tot Britse wateren. Premier Boris Johnson deed recent een voorstel dat afspraken uit een eerdere Brexit-deal schendt, tot woede van de Europese Commissie.