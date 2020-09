Verdachte verhoord voor dodelijke aanrijding Tamar

De politie verdenkt een 28-jarige man uit Duitsland van betrokkenheid bij de aanrijding die eind juli de veertienjarige Tamar uit Marken het leven kostte. Hij is woensdag verhoord. Dat meldt de politie Noord-Holland vrijdagochtend. De verdachte is de eigenaar van de grijze Mazda 3 die volgens de politie zo goed als zeker bij de aanrijding betrokken was en in beslag is genomen.

Volgens de politie staat nu vast dat de man de auto bestuurde ten tijde van de aanrijding. Eerder was dat nog niet duidelijk, waardoor hij niet als verdachte aangemerkt kon worden. Hij is vrijwillig naar Nederland gekomen voor verhoor.

De man wordt verdacht van het verlaten van de plaats van het ongeval en is op het bureau aangehouden. Na het verhoor mocht hij naar huis. Volgens de politie kon de verdachte niet vastgehouden worden omdat voor het verlaten van een ongeval geen voorlopige hechtenis is toegestaan. De familie van Tamar is op de hoogte gesteld van de voortgang van het onderzoek.

In de nacht van 25 juli werd het lichaam van Tamar gevonden langs de provinciale weg tussen Monnickendam en Marken door de politie, die op weg was naar de moeder van Tamar omdat zij thuis was weggelopen. Tamar werd aangereden terwijl ze langs de weg liep. De auto ging er na het ongeluk vandoor.