Van ‘Verandering’ tot ‘Strijders van het Licht’ - soundtrack van een Wit-Russische protestzomer

Wit-Russen hebben niet alleen een gewelddadige protestzomer achter de rug, maar ook een muzikale. Wie de antiregeringsdemonstraties de afgelopen weken volgde, hoorde telkens dezelfde liedjes schallen uit luidsprekers op de podia van de oppositie. Terwijl de oproerpolitie erop los sloeg, lieten onverschrokken demonstranten zingend en dansend hun ongenoegen blijken over de vervalste verkiezingsuitslag en het ijzeren Wit-Russische regime. Wie zich de teksten van de liedjes eigen wilde maken om luidkeels mee te kunnen brullen, konden terecht bij verschillende ‘demonstratie-playlists’.

„We denken vaak over protesten als een puur sociaal of politiek evenement. Maar als je goed kijkt, zie je dat demonstraties vaak ook gaan over esthetiek en emoties. Mensen delen dingen die ontroerend, schattig of grappig zijn”, zegt Ellen Rutten, hoogleraar Slavische Studies aan de Universiteit van Amsterdam, die zich verdiept in de Oost-Europese protestcultuur.

Muziek als politiek bindmiddel. Tijdens de Russische revolutie, de opstand tegen Franco, de Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsbeweging en de protesten van 1989 was het niet anders. Rutten: „Ook in Wit-Rusland zien we op dit moment veel visueels en muzikaals gebeuren dat de kracht van een bijeenkomst bepaalt”, zegt Rutten. „Demonstranten hebben vaak weinig middelen, ze moeten het dus echt van iets anders hebben.”

Welke liedjes klonken de afgelopen maanden in de straten van Wit-Rusland? Een selectie uit de soundtrack van een opstandige zomer.

‘Verandering’ - Viktor Tsoi, Kino

Het lied ‘Verandering’ van de legendarische Russische zanger Viktor Tsoi en zijn jarentachtig-punkrockband Kino was deze zomer dé hymne van de Wit-Russische oppositie. Tijdens iedere demonstratie klinkt het nummer uit duizenden Wit-Russische kelen. Duidelijker kan de boodschap aan de Wit-Russische regering niet zijn. In 1989 deed Kino met het lied de harten van de naar verandering snakkende Sovjetjeugd sneller mee deed kloppen. Tsoi zelf mocht de omwenteling niet meer meemaken: hij stierf op 28-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk op het Letse platteland.

Verandering! - onze harten eisen het.

Verandering! - onze ogen vragen het.

In ons gelach en in onze tranen.

En in het kloppen van onze aderen.

‘Laat de muren instorten’

Wat hebben de Spaanse dictator Franco, de Poolse communistische regering, de Russische en Wit-Russische presidenten Poetin en Loekasjenko gemeen? Allen werden zij door hun tegenstanders getrakteerd op het Catalaanse antifranquistische vrijheidslied ‘l’Estaca’ (de schandpaal) van Luis Llach. De Spaanse onderdrukten zongen het aanstekelijke lied in de jaren 60 met net zoveel overgave als in 1978 de leden van de Poolse anticommunistische Solidarnosc – in bewerking van de Poolse zanger Jacek Kaczmarski. Tijdens antiregeringsprotesten in 2010 in Minsk vertaalde de wit-Russische zanger en vertaler Andrej Chadanovitsj het lied in het Wit-Russsisch. In 2012 werd het lied geadopteerd door de Russische demonstranten, die protesteerden tegen de herverkiezing van Vladimir Poetin.

Laten we deze gevangenis vernietigen

Deze muren moeten hier niet staan

Dus laat ze instorten

En als je met je schouder duwt

En als we samen duwen

Dan zullen de muren instorten

En zullen we vrij ademen

‘Strijders van het licht’ - Ljapis Troebetskoj

Hoewel de Wit-Russische rockband Ljapis Troebetskoj – genoemd naar een personage uit de Sovjet-satire ‘Twaalf Stoelen’ van schrijversduo Ilf en Petrov – al in 2014 werd opgeheven, zijn de liedjes nog altijd populair in Wit-Rusland. Het lied ‘Strijders van het licht’ werd razend populair tijdens de Majdan-opstand in buurland Oekraïne. Vier jaar later zingen de Wit-Russen het om het eigen regime aan de kaak te stellen.

Strijders van het licht, strijders van het goede

Bewaak de zomer, vecht tot de ochtend

Strijders van het licht, strijders van het goede

Jah Rastafari vecht tot de dageraad

‘Deze tijden’ – Maks Korzj

Ook Wit-Russische muzikanten laten van zich horen tijdens de demonstraties, zij het niet altijd meteen vol overgave. De jonge, Wit-Russische rapper Maks Korzj maande de demonstranten eerst tot rust, maar kwam na veel kritiek daarop al snel met het subtiel-politieke liedje ‘Deze Tijden’, dat niemand onberoerd liet.

Oh de tijden

Mensen zijn ver weg (vijanden)

Ze willen de zon bereiken

Verbrand uw handen niet

Weet wat je te wachten staat

Wees geliefd

En vind rust

In uw zwakte

‘Wij zijn geen volkje’ - TOR Band

De liedjes van de ‘patriottisch-alternatieve’ rockband TOR Band uit de Wit-Russische regio Gomel zijn allemaal ware protestknallers. En dan vooral het lied ‘Wij zijn geen volkje’. De titel is een verwijzing naar een opmerking van president Loekasjenko uit 2013, die het Wit-Russische volk met het denigrerende woord narodets omschreef – een ‘volkje’. Het leidde tot woedende reacties van de bevolking.

Wij zijn geen vee, geen kudde, geen lafaards

Wij zijn een levend volk

Wij zijn Wit-Russen

Met geloof in ons hart blijven wij rechtop

De vlag van vrijheid boven ons hoofd