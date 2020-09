Trump en Biden herdenken 9/11

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden herdenken apart van elkaar de aanslagen op 11 september van negentien jaar geleden. Vanwege het coronavirus zijn de herdenkingen deze vrijdag kleinschaliger dan gebruikelijk.

Trump bezocht het dorpje Shanksville in de staat Pennsylvania waar in 2001 een toestel van United Airlines neerstortte, nadat bemanning en passagiers de kapers probeerden te overmeesteren. „Het enige dat tussen de vijand en de dodelijke aanval op het hart van de Amerikaanse democratie stond was de moed van veertig mannen en vrouwen, de geweldige passagiers en bemanning van vlucht 93”, zei Trump volgens Reuters in een korte toespraak.

President Donald Trump legt een krans in het dorp Shanksville in Pennsylvania ter herdenking aan de terreuraanslagen van 11 september 2001. Foto Alex Brandon/AP Photo

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden gaat later op vrijdag nog naar Shanksville, maar woonde eerder op de dag al een herdenking bij in New York. Hij deed dat in gezelschap van vicepresident Mike Pence en gouverneur Andrew Cuomo van de staat New York. Biden en Pence droegen beiden een mondkapje en begroetten elkaar met de elleboog.

Biden kondigde ‘s ochtend vroeg al aan dat zijn campagne stil ligt op deze herdenkingsdag. Hij praat op deze 11 september alleen over de aanslagen en er worden ook geen campagnespotjes uitgezonden. „Het is een plechtige dag en dat gaan we ook zo houden, oké?”, zei hij tegen journalisten.

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden en vicepresident Mike Pence bij de 9/11-herdenking in New York. Foto John Minchillo/AP Photo

