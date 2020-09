Topman Rio Tinto weg na vernietiging erfgoed Aboriginals

Bestuursvoorzitter Jean-Sébastien Jacques van mijnbouwgigant Rio Tinto en twee andere bestuursleden stappen op wegens groeiende kritiek op de vernietiging van heilige plaatsen van Australische Aboriginals voor de winning van ijzererts in de deelstaat Western Australia. Dat heeft het bedrijf vrijdag verklaard, melden internationale persbureaus.

Het vertrek van de topbestuurders volgt op een intern onderzoek naar de vernietiging van oeroude grotten in de Juukan-kloof in de afgelegen regio Pilbara, in mei van dit jaar. De grotten zijn voor meer dan 46.000 jaar bewoond door de inheemse bevolking van Australië. Aboriginals hadden zich tegen de vernietiging verzet.

Jacques, die het mijnbouwbedrijf sinds 2016 leidde, vertrekt uiterlijk per 31 maart 2021, of eerder als een opvolger is aangewezen, aldus het bedrijf. Ook het hoofd van de divisie ijzererts, Chris Salisbury, en het hoofd van afdeling ondernemingsrelaties Simone Niven, die verantwoordelijk is voor banden met inheemse gemeenschappen, stappen op.

Aandeelhouders uitten groeiende onvrede over een gebrek aan verantwoordelijkheid van het bestuur voor de omstreden vernietiging van de grotten, om een bestaande mijn uit te breiden. Activisten en investeerders meenden dat Rio Tinto niet ver genoeg was gegaan door bonussen van Jacques en de andere twee bestuursleden te schrappen. „Belangrijke betrokkenen hebben zorgen geuit over bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het onderkende falen”, aldus het bedrijf in een verklaring.

Het bedrijf concludeerde vorige maand na intern onderzoek dat „er niet één enkele oorzaak of fout heeft geleid tot de vernietiging van de grotten”. Niettemin bleek uit interne documenten dat het bedrijf een juridische firma in de arm had genomen voor het geval de traditionele eigenaars van de grotten, de Puutu Kunti Kurrama en Pinikura bevolkingsgroepen, een kortgeding zouden aanspannen om de grotten te behouden.