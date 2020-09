Na lang wachten heb ik eindelijk een aardige dame van de GGD aan de lijn. De eerste mogelijkheid om een coronatest in te plannen blijkt pas over drie dagen. „Kan ik de afspraak annuleren als de klachten eerder weg zijn?”, vraag ik. Ze antwoordt bevestigend en redeneert: „Je kan tegen die tijd alweer topfit zijn, of dood en begraven.”

