Salo Muller benoemd in Orde van Oranje-Nassau

Voormalig journalist en fysiotherapeut Salomon (‘Salo’) Muller is vrijdag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema kende hem de eer toe vanwege zijn jarenlange campagne om de rol van de NS tijdens de Bezetting bij de Holocaust onder de aandacht te brengen.

Muller voerde jarenlang strijd om de NS excuses te laten aanbieden en schadevergoedingen uit te keren aan slachtoffers en nabestaanden. Dit omdat de NS actief meewerkte aan de deportatie van Joden tijdens de Bezetting en daar zelfs geld mee verdiende.

Excuses

In 2005 bood de spoorwegvervoerder excuses aan, maar weigerde daar een schadevergoeding aan te koppelen. Vorig jaar besloot de NS alsnog om tientallen miljoenen euro’s te betalen aan bijna vijfduizend getroffenen. Eerder dit jaar heeft Muller zijn strijd voortgezet in Duitsland, waar hij Deutsche Bahn voor dezelfde vergrijpen heeft aangeklaagd.

Tijdens de Bezetting (1940 - 1945) werden meer dan 100.000 van de 140.000 Nederlandse Joden afgevoerd naar vernietigingskampen in Midden- en Oost-Europa. Uit geen enkel ander land verdween zo’n groot deel van de Joodse bevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog als uit Nederland.

De ouders van Muller werden in 1942 door de NS vervoerd naar kamp Westerbork, waar ze op transport naar Auschwitz werden gezet. Daar werden zij vergast, terwijl Muller als kind ondergedoken zat. Zijn helpers kregen in 2008 een medaille van Yad Vashem.

Muller was al Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn werk als fysiotherapeut voor Ajax. Na zijn vertrek bij de club zette hij een eigen fysiotherapiepraktijk op.

Ereburgerschap burgemeester Hoogeveen ontnomen

Op dezelfde dag schrapte de gemeente Hoogeveen het ereburgerschap van oud-burgemeester Jetze Tjalma (1893 - 1985) vanwege zijn houding tijdens de oorlog. Tjalma leverde al in de eerste week van de Bezetting een lijst met namen van Joden in bij de Duitsers. Later leverde hij nog meer gegevens van Joden aan en liet hij burgers tewerkstellen bij een vliegveld. Een naar Tjalma vernoemd park en brandweerkazerne krijgen een nieuwe naam.