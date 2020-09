Politiek filosoof Jan-Werner Müller: ‘Een goed politicus kan onze blik veranderen’

Ontmaskert deze pandemie populistische leiders als keizers zonder kleren? Wensdenken, volgens politiek filosoof Jan-Werner Müller. „Je moet onderscheid maken tussen populisten als Orbán in Hongarije en Kaczynski in Polen, die echt geïnteresseerd zijn in besturen en ook weten hoe ze hun macht kunnen consolideren, en, aan de andere kant, figuren die dat niet boeit, Trump, Bolsonaro, populisten die nooit een echt programma hebben gehad, die als enige strategie het voeren van een permanente culture war hebben. De eerste categorie, Erdogan hoort daar ook bij, heeft een plan, wil niet alleen de regering maar ook de samenleving opnieuw vormgeven, de tweede gaat alleen maar tekeer. De laatste soort doet het niet goed nu, maar het is veel te vroeg om te zeggen dat het populisme op zijn retour is.”

Ik spreek Müller via een videoverbinding. Hij doceert politieke theorie aan de Princeton-universiteit, maar zit wegens de pandemie al maanden in Berlijn. Zijn essay Wat is populisme? bereikte enkele jaren terug een groot publiek. In zijn nieuwste boek Furcht und Freiheit (Angst en vrijheid) onderzoekt hij of het mogelijk is het voornaamste doelwit van het populisme, het liberalisme, te vernieuwen. En passant kegelt hij een paar in het debat ingesleten drogredenen omver, zoals het idee dat in onze tijd liberale, kosmopolitische elites en ‘het volk’ tegenover elkaar staan.

„Er is genoeg aan te merken op het huidige liberalisme, maar ik verzet me tegen het masochisme van bepaalde liberalen die totaal gevallen zijn voor het verhaal dat populisten zelf vertellen, dat wat zij doen de wil van het volk is. Dan heet het ineens dat Oost-Europeanen gewoon geen affiniteit met de liberale democratie hebben, geen ervaring met een pluriforme, multiculturele samenleving. Zeker, mensen die in 2010 op Orbáns partij Fidesz stemden, stemden op een conservatieve partij, maar niet voor een nieuwe, illiberale grondwet en ook niet voor een kruistocht tegen Brussel, dat in de woorden van Orbán, „vol liberale nihilisten” zit. Voor sommigen zal dit opgaan, maar waar onder liberalen na de val van de Muur de neiging bestond om de liberale democratie tot het ideale model te verklaren, waar iedereen bewust of onbewust naar streefde, is men nu naar de andere kant doorgeslagen. Gewone mensen zijn in hun ogen nu ineens gevaarlijk antidemocratisch, irrationeel, ze kunnen de complexiteit van de huidige wereld niet aan, klampen zich vast aan reactionaire ideeën over eigenheid. Als je naar de cijfers kijkt, is dat vaak gewoon niet waar.”

En hun afkeer van de liberale elites? Die lijkt me onmiskenbaar.

„Natuurlijk bestaat er zoiets als een liberale elite. Maar het is vooral een polemisch begrip, een scheldwoord. Volgens mij zijn er twee misverstanden. Ten eerste is het niet waar dat mensen die zich gemakkelijk over de wereld verplaatsen er automatisch denkbeelden op nahouden die we kosmopolitisch zouden noemen. Het kan samengaan, natuurlijk. Maar je kunt net als Immanuel Kant je woonplaats nooit verlaten en er tegelijk de meest universalistische ideeën op nahouden, en omgekeerd. Een belangrijker misvatting is dat de elite losgezongen zou zijn van de natie. Ook dat is simpelweg niet waar. U woont in Parijs. Probeert u maar eens door te dringen in de Franse elite. Het befaamde onderscheid dat de Brit David Goodhart maakt tussen anywheres en somewheres, mensen die de wereld als hun thuis beschouwen en mensen die nog altijd lokaal gebonden zijn, klinkt mooi als een verklaring voor huidige tegenstellingen, maar het is vals. De meeste elites die de toon aangeven in een land volgen nog altijd een nationaal traject.”

Toch is haat tegen een heersende klasse die de nationale gemeenschap verkwanselt heel makkelijk te mobiliseren. Dan zullen die gevoelens toch al wel leven?

„Zeker, maar dat is al veel langer aan de gang. Populisten zijn er goed in om alle conflicten te vertalen in kwesties over cultuur en eigenheid. Ze zeggen: je moet deze gestudeerde kosmopolitische figuren haten, want zij belazeren de boel en maken jou het leven zuur. Ik zeg er meteen bij dat dat niet altijd onwaar is. Maar kijk naar het vermogen van de mensen in de regering-Trump, zowat vierenhalf miljard bij elkaar, en je kunt moeilijk volhouden dat dit gewone jongens zijn. En toch heeft geen Trump-aanhanger ook maar zijn vinger opgestoken en gezegd, hoe kunnen jullie jezelf anti-elite noemen? De animositeit richt zich eerder tegen de gestudeerde professionele klasse, mensen die zich beroepen op een zekere expertise of scholing. Maar die werd al aangewakkerd door de Britse premier Margaret Thatcher, die academici afschilderde als nietsnutten, die vol van zichzelf zijn, maar het helemaal niet beter weten dan jijzelf.”

Is het ook niet zo dat veel progressieve idealen voor veel mensen onlosmakelijk verbonden zijn met die gehate elite, die zich enkel ‘goed’ zou willen voelen, zelfgenoegzaam ‘deugpunten’ verzamelt?

„Daar is enige grond voor, ja. Mensen hebben onmiskenbaar de behoefte zichzelf op te sluiten in afzonderlijke gemeenschappen, waar bepaalde opvattingen vanzelfsprekend worden gevonden, en waar bepaalde vragen niet gesteld worden. Tijdens het jaarlijkse Forum in Davos ontkent niemand dat armoede en ongelijkheid bestaan, maar het antwoord dat daar gegeven wordt, bestaat meestal uit dooddoeners, een oproep tot meer actieve betrokkenheid, zonder dat het tot radicale verandering leidt. Die houding maakt het liberalisme verdacht, het wordt tijd dat men dat onder ogen ziet.”

Tegelijk verzet u zich fel tegen het gemak waarmee liberalen meegaan in de frames van populisten.

„De aanhoudende verdachtmaking van minderheden heeft zich ook in partijen rechts van het midden verspreid. Men gaat dan denken dat dat is wat mensen echt willen, dat er een sociologische waarheid over onze maatschappij wordt onthuld.

„Natuurlijk kun je kiezers vinden die er zulke ideeën op nahouden, maar mensen stemmen met allerlei verschillende motieven. Na de verkiezing van Trump werd hier en daar zelfgenoegzaam vastgesteld dat nu duidelijk was dat de VS 63 miljoen racisten telde, aangezien Trump overduidelijk een racist is. Natuurlijk bestaat racisme, maar er zijn ook andere redenen om op Trump te stemmen. Te beginnen met de mensen die gewoon altijd op de Republikeinse partij stemmen, ongeacht de kandidaat. Als je op basis van die ene notie allerlei conclusies trekt over de aard van de witte arbeidersklasse, die volledig in de ban van een tribaal nativisme zou zijn, dan kan dat een self-fulfilling prophecy worden. Wat ik wil zeggen is dat veel van zulke debatten en tegenstellingen door de politiek geschapen zijn. Dat betekent dat ze ook door de politiek ongedaan kunnen worden gemaakt.”

Lees ook dit opiniestuk Geef liberalisme weer sexappeal

U pleit voor een „ander liberalisme”. Wat is uw belangrijkste punt van kritiek?

„Het liberalisme heeft zich te veel op sleeptouw laten nemen door krachten die we ‘neoliberaal’ noemen, waardoor onze vrijheid en individuele rechten in het gedrang zijn gekomen. En mijn tweede punt van kritiek is dat het liberalisme beschouwd wordt als een ideologie van winnaars, van de sterken, van mensen die zich een zekere manier van leven kunnen veroorloven. En dat terwijl het liberalisme van gelijke rechten in het verleden juist bedoeld was om mensen die in een zwakke positie verkeren te beschermen en vooruit te helpen. In plaats dat het gezien wordt als iets voor welgestelden, zou het iets waardevols moeten zijn voor mensen die het moeilijk hebben, die het meeste risico lopen slachtoffer te worden van willekeur en machtsmisbruik. Ik pleit, in navolging van de filosoof Judith Shklar, voor een ‘liberalisme van de angst’, een liberalisme dat opkomt voor de rechten van hen die in angst en onzekerheid leven, dat oog heeft voor mensen die in een kwetsbare positie verkeren.

„Dat klinkt banaal, wie onderschrijft dit niet, en toch geloof ik dat het een bewustzijnsverandering in gang kan zetten. Kijk bijvoorbeeld naar het huidige debat over identiteitspolitiek. Dat wordt nu vaak voorgesteld als al die minderheden die bizarre eisen stellen en een liberale elite die daar veel te veel in meegaat. Volgens mij is dat een volkomen scheve voorstelling van zaken. Het gaat om het opeisen van basale rechten, en mensen zouden dat beter beseffen wanneer ze de moeite namen te luisteren naar wat deze mensen te vertellen hebben over hun ervaringen. Nu wordt het steeds als een strijd tussen liberalisme en identiteitspolitiek voorgesteld. In mijn boek probeer ik te laten zien dat dat een valse tegenstelling is.”

Er is veel debat op links over identiteitspolitiek. Critici zeggen dat het geloof in gelijkheid en universalisme in de verdrukking komt. Beter zou links zich kunnen bezighouden met economische ongelijkheid.

„Maar universalisme is niet iets wat van bovenaf op ons is neergedaald! Soms moet je je bezighouden met een particuliere ervaring om te begrijpen wat er werkelijk op het spel staat. Als iemand te maken heeft met een specifiek soort ongelijkheid, kun je niet tegen diegene zeggen dat hij zich niet mag uiten vanuit die persoonlijke ervaring, dat slaat nergens op. En de rechten die nu worden opgeëist, zijn absoluut universeel, hoor. U en ik, en iemand van kleur, geen van ons wil zonder reden door de politie worden aangehouden.

„Zoveel situaties kunnen niet goed begrepen worden als je iemands specifieke omstandigheden niet wilt zien. Kijk naar wat de pandemie heeft blootgelegd. De mensen die de meeste kans hebben hun baan te verliezen, vallen duidelijk in herkenbare categorieën wat betreft ras en opleidingsniveau, je kan niet net doen alsof dat geen rol speelt. Maar we horen deze redenering nu al zo lang, dat identiteitspolitiek de verkeerde weg is, dat ik zou willen vragen: goed, wat is jullie alternatief? Waar is het grote economische project van links? Het is een heel geriefelijk excuus voor sommige sociaaldemocraten geworden om te zeggen, oh, alles zou zoveel beter zijn, als het niet de hele tijd over minderheden ging.”

U heeft het over angst. Tijdens de opstand van de gele hesjes in Frankrijk kreeg ik het gevoel dat het vooral ook over waardigheid ging, je niet gezien weten.

„Wanneer je het gevoel dat je niet gezien wordt, of dat er op je wordt neergekeken, combineert met een algemeen pessimisme over de toekomst, dan krijg je een explosieve situatie. In het verleden zijn er heftige confrontaties tussen verschillende klassen geweest, maar ik denk dat het pessimisme nu groter is. In het verleden gingen mensen er niet vanuit dat hun kinderen slechter af zouden zijn dan zijzelf. Nu wel. Dat gevoel versterkt de aantrekkingskracht van het populisme.”

Wat zegt u tegen deze mensen?

„Het heeft weinig zin om met een doorwrocht economisch betoog aan te komen als mensen tekeer gaan tegen minderheden. Maar hun opvattingen zijn niet onveranderlijk. Ze worden grotendeels door de politiek gevormd. Je kunt zeggen dat de gevestigde politiek er niet in geslaagd is met een nieuw verhaal te komen, en dan heb ik het niet over spin. Het is de taak van een goede politicus om mensen te inspireren, vertrouwen te scheppen. Conflicten in een samenleving staan niet van tevoren vast. Ik wil niets idealiseren, maar als je ziet hoe het publieke debat in de Verenigde Staten is veranderd, begrijp je dat dingen kunnen verschuiven. Tien jaar geleden moest je echt niet proberen ongelijkheid op de agenda te zetten, laat staan begrippen als oligarchie. Nu debatteren mensen er voortdurend over. Een goed politicus kan onze blik veranderen.”

Een van de uitgangspunten van het klassieke liberalisme was de notie dat in een vrije samenleving altijd politieke strijd zal zijn. Een van uw kritiekpunten op de huidige liberale orde is dat die steeds een veilige middenpositie kiest.

Ik ga niet beweren dat links het in alles bij het rechte eind heeft, voorbeelden genoeg van linkse idiotie

„Men denkt vaak dat als je maar een middenpositie inneemt, je dan gematigd bent, dus altijd goed zit. Ik denk dat dat komt door de erfenis van de Koude Oorlog in de twintigste eeuw, toen je als liberaal geacht werd zowel tegen links als tegen rechts te zijn. Ik ga niet beweren dat links het in alles bij het rechte eind heeft, voorbeelden genoeg van linkse idiotie, maar er is op dit moment, zeker wanneer het om de Verenigde Staten gaat, sprake van asymmetrie. We zitten met een radicaal-rechtse president die bezig is de democratie te vernietigen. Als je je dan meteen verplicht voelt daar tegenover te stellen dat er studenten op de campus zijn die anderen het spreken onmogelijk maken, dan is dat wat mij betreft echt een gebrek aan politiek oordeelsvermogen. Het is een soort banale filosofische versie van de Derde-Wegpolitiek. Het is echt jammerlijk dat zoveel liberalen vast zitten in dat frame.”

