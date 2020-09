Omzet onlinevideo voor het eerst hoger dan bioscopen

De omzet van onlinevideodiensten zal in 2020 wereldwijd voor het eerst hoger zijn dan dat van bioscopen. Die verwachting meldt accountants- en adviesbureau PwC in het jaarlijkse onderzoek naar de toekomst van de entertainment- en mediasector. Het bureau schat de daling van de omzet van bioscopen op 66 procent, terwijl die van de zogenoemde streamingvideosector juist toeneemt met 26 procent.

PwC noemt twee belangrijke redenen voor de ‘overwinning’ van de streamingdiensten op de bioscopen: Covid-19 en de komst van nieuwe online-aanbieders als Disney+. Omdat de bioscopen door de pandemie lange tijd gesloten bleven – in Nederland waren ze dicht van 15 maart tot en met 1 juni – en bezoekers door de lockdown verplicht thuisbleven, zochten mensen een alternatief in een (nieuwe) streamingdienst.

Geen verrassing

De verschillen in omzet vergeleken met vijf jaar geleden zijn groot: in 2015 verdienden bioscopen wereldwijd nog drie keer zoveel als Netflix, Amazon Prime Video en andere streamingdiensten. Dat zij de bioscopen zijn voorbijgestreefd, komt desondanks niet als een verrassing. In de afgelopen jaren nam de groei van video-on-demand een enorme sprong, terwijl het aantal bioscoopbezoeken wereldwijd slechts een lichte stijging kende. De trend was zo al ingezet, maar is door Covid-19 versneld.

Volgens PwC zet de groei van de streamingdiensten de komende jaren nog sterker door, van 39 miljard euro in 2019 naar 73 miljard euro in 2024. Die groei is ook in Nederland terug te zien. Het aantal abonnees van NPO Plus, de abonneevideodienst van de publieke omroep, is binnen een jaar met 400.000 abonnees in aantallen bijna verdubbeld. Dat vertelde NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman deze week tijdens een bijeenkomst van vakblad Adformatie. Daarnaast maken wekelijks drie miljoen Nederlanders gebruik van de gratis streamingdienst NPO Start.

Ook met Videoland, de onlinedienst van RTL Nederland, gaat het goed, zei bestuursvoorzitter Sven Sauvé bij dezelfde bijeenkomst. Hij verwacht dat Videoland in 2021 kostendekkend is en in 2022 voor het eerst winstgevend zal zijn. RTL meldt uit concurrentieoverwegingen geen klantaantallen openbaar te maken.

Bioscoopcrisis houdt aan

Tegenover het goede nieuws voor streamingdiensten staat dat bioscopen door het coronavirus nog lange tijd onder grote druk blijven staan. PwC verwacht dat de omzet van bioscopen tot en met 2024 onder het niveau van 2019 blijft. Het bureau geeft aan dat producenten door het sterk dalende aantal bezoekers op zoek gaan naar alternatieve manieren om films uit te brengen. Zo besloot Universal Pictures de films The Invisible Man en Emma direct uit te brengen via video-on-demand.