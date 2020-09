Olga Zuiderhoek: ‘Toneel is: het uitdrijven van dreigende mislukking’

Of ik misschien een schermpje bij de koffie wil? „Ik kan het zo tussen ons in op tafel zetten, hoor”, zegt Olga Zuiderhoek. Ja, ze heeft zelf corona gehad. Dat is haar nu niet meer aan te zien. Misschien ook omdat de huisarts haar op het hart drukte om vooral te blijven bewegen. „Rust roest.” Dus liep ze tijdens haar herstel drie keer per dag vijftien rondjes door de gangen van haar appartementengebouw, in het hart van Amsterdam.

Met haar 73 jaar behoort ze tot de risicogroep. Toch was ze geen moment bang. Want de dood staat al jaren om de hoek; er wordt in haar omgeving al heel lang flink wat afgestorven. Ze had bitter weinig zin om eraan mee te doen. „In elk geval niet via corona. Dat leek me zo’n nare dood.” Uiteindelijk is ze er zonder kleerscheuren afgekomen. Ze kampt alleen nog met restverschijnselen; ze is kortademig, en af en toe hoest ze even, in de elleboog van haar groene wollen vest. Verder gaat het uitstekend met haar, dank u. Nou ja, soms kan ze even niet op een naam komen. Maar dat had ze vroeger ook al. „Ik zat een keer in de auto bij Loes Luca, en zei: ‘Hoe heet-ie nou ook alweer?’ ‘Wie?’, vroeg Loes. ‘Die man van mij…’ ‘Je bedoelt Willem?’ ‘Oh ja, Wíllem!’ Toen leefde Willem (Breuker) nog gewoon.”

Ze zou komend jaar gaan spelen met een eigen programma. Maar ja, dat gaat vanwege de pandemie niet door. Wat er ook gebeurt, er klinkt muziek is vooralsnog een jaar doorgeschoven. De titel is ontleend aan een liedtekst van Ischa Meijer. „Ischa is dit jaar vijfentwintig jaar dood, en Willem tien jaar. Het leek me een passend moment voor een programma waarin ik ‘mijn twintigste eeuw’ zou doornemen, aan de hand van teksten en liedjes.” En hoewel ze zelf van 1946 is, zal de Tweede Wereldoorlog er een grote rol in spelen. „Als je net na de oorlog geboren bent, zit die oorlog nog overal in. Als je band lek was, zei m’n moeder: ‘Ja, maar je kunt niet naar die fietsenmaker, want die was fout.’ Ik heb in de Tweede Oosterparkstraat gewoond, in het huis naast het adres waar Klaartje de Zwarte-Walvisch [dagboekschrijfster, red] woonde. Zij is in 1943 in Sobibor omgebracht. We hebben onze fiets jarenlang tegen hetzelfde hek gezet.” Zuiderhoek wil zich op geen enkele manier het leed van anderen toe-eigenen. „Maar ik heb die oorlog in mijn jeugd ook meegetorst. En ik realiseer me iedere dag opnieuw dat we moeten blijven herdenken.”

Optreden is er dus even niet bij. Maar aanstaande vrijdag krijgt ze tijdens Film by the Sea wel een oeuvreprijs voor haar werk als filmactrice. Ze is er zelf nog steeds verwonderd over. „Waarom zou ik ’m eigenlijk krijgen? Heb jij een idee? Jan Doense (artistiek directeur van het festival) beweerde dat-ie verbaasd was dat ik ’m niet allang hád. Dat vond ik wel heel lief.” Al blijft het voor haar gevoel „ronduit gênant” dat ze nu dus dezelfde onderscheiding krijgt die Sophia Loren eerder ontving. „Mijn moeder zei altijd: ‘Loop ’ns rechtop. Neem een voorbeeld aan hoe Sophia Loren een trap afloopt”. Dan zag je in gedachten een beeldschone dame uit de shampoo-reclame voor je. Een compleet andere planeet. Soms zie ik mezelf in een etalageruit: zo’n kromme gestalte…. Dan lijk je direct dubbel oud.”

Wanneer dacht u: dit vak past mij als een oude jas?

„Dat heb ik echt nog nooit gedacht. Wel dat een rol je goed past. Fiep Homoet uit Penoza bijvoorbeeld. Zo’n Fiep is een redelijk eenvoudige opdracht. Het script heeft bepaald dat dat een heel slechte vrouw is. Die kan ik lekker zuur en ongenuanceerd spelen. Daarom ben ik altijd zo verbaasd als mensen op straat zeggen: ‘Oh, ik vind u altijd zo leuk als Fiep!’ Dan zeg ik: ‘Maar dat is een door en door slechte vrouw, hoor. Die schiet u zo – paf! – dood.’ Tijdens corona werd Penoza opnieuw uitgezonden. Toen zag ik het allemaal nog ’ns voorbijkomen.”

Als u naar uzelf kijkt, ziet u dan vakmanschap?

„Zo zou ik dat zelf nooit noemen. Al doe ik technisch wel veel meer dan mensen vermoeden. Als je net begint als acteur, ga je vaak te hoog in je stem zitten. Dat herken ik bij veel jonge actrices: ze praten veel te hoog. Je moet wortelen, anders kun je niet bouwen. Bij mannen heet dat ‘vanuit je ballen spelen’. Rustig ademen, de zwaartekracht voelen. En goed nadenken over je rol; spelen is denken. Je moet erop letten dat jouw tekst samen met de tekst van je medespelers een compositie wordt. Dat is het moeilijke aan televisie en film: je wordt er in de montage tussenin geknipt en geplakt. Je weet niet hoe het uiteindelijk zal worden. Als ze er in de montage slappe muziek onder zetten kan het ineens sentimenteel worden. Bij toneel ben je er zelf bij. Bij Hollywoodfilms proefde je vroeger direct wie acteurs waren die op Broadway hadden gespeeld. Dat zijn echt de betere acteurs. Eén keer tranen laten zien in een scène lukt nog wel, als je even aan je dode moeder denkt. Maar als je dat avond aan avond om vijf voor half tien moet laten zien, dat is echt een ander beroep.”

Vakmanschap is vooral kunnen reproduceren?

„Precies. En dat leer je alleen maar door het te doen en te doen en te doen.”

Op het toneel speel je een stuk wel honderd keer. Terwijl het bij film en televisie vaak maar tien of twintig takes zijn van een scène. Betekent dat dat we Olga Zuiderhoek daar dus eigenlijk nooit op haar best zien?

„Eigenlijk niet nee. Juist daarom ben ik zo vereerd met die prijs. Gaandeweg bouw je aan een rol. En dan nog kan het misgaan. Dat is zo raar aan toneelspelen: je hebt bijna nooit zin om op te gaan. Als acteur ben je ongelukkig als je geen werk hebt. Maar als je werk hébt, denk je direct aan de maandag dat je vrij bent. Omdat er altijd angst is; zullen we het vanavond wel weer net zo mooi krijgen als vorige week donderdag? Je moet voortdurend het spook van de dreigende mislukking uitdrijven.”

Ze groeide op in Assen, met haar twee zussen en haar moeder, zonder vader. Die was arts en verdween naar de tropen toen zij nog maar vier jaar was. Ze miste hem helemaal niet. „Eens in de vier jaar kwam hij even thuis. Dan liep er opeens een vreemde man rond in ochtendjas. Dat was dan blijkbaar ‘papa’. De schat vroeg dan altijd: ‘En? Hebben jullie me gemist?’ Dan zei ik: ‘Pa, we hebben het hier met z’n vieren al druk genoeg.’”

Ze wist op haar vijfde al dat ze actrice wilde worden. „Mijn moeder werkte soms ’s avonds, en was dan laat thuis. Dan legde ik een briefje op haar kussen. Ze heeft er eentje bewaard. Daar stond op: ‘Droom maar lekker dat ik op het toneel sta, en dat ze allemaal voor mij klappen.’” Terwijl die toneelwereld in Assen onmetelijk ver weg leek. „Dat waren echt twee werelden.” Toen mijnheer Hazewindus, haar leraar Engels, haar in de klas na een voordracht goedkeurend zei: ‘Dat doe je heel goed, jij moet eigenlijk aan het toneel’, versteende ze. „Ik dacht: waar bemoei jij je mee? Ik vond dat het zijn zaak niet was. Hij hoorde bij ‘Assen’. Dat mocht niet vermengd raken met mijn droom.”

Haar moeder kreeg kanker op haar 49ste, en overleed een jaar later. Ze had nog net haar overgangsexamen aan het einde van de eerste klas van de toneelschool gezien. „Na afloop was ze trots: ‘Jij kan dat.’” Zuiderhoek staat op, loopt naar het dressoir en komt terug met een foto van haar moeder. „Kijk, dit is toch net Fiep? Mooi hè? Ik vroeg ooit aan mijn vader: waarom koos je eigenlijk voor Mia? En hij zei: omdat zij de allermooiste benen had…”

Voor Film by the Sea moesten er een paar korte films uit haar oeuvre worden gekozen. Ze wilde zelf heel graag Een vreemde liefde (1990), met Gerard Thoolen laten zien. „Ook omdat ik het fijn vind dat mensen nog ’ns kunnen zien hoe góéd Gerard was.” En April, May and June (2019), over een vrouw die euthanasie wil plegen. „Fijn script van Frank Houtappels. Mooie rol ook, best goed gespeeld eigenlijk.”

Hebt u weleens iets gespeeld dat echt lelijk was?

„Soms sta je in stukken waarin je doodongelukkig bent. Ik stond in 1998 in Moedersnacht, bij het Toneelhuis in Antwerpen. Geweldige cast, daar lag het niet aan. Ik speelde een vrouw in een rolstoel. Maar hoe ik ook mijn best deed, die rol was niet tot enige psychologie te krijgen. Ik viel van ellende zelfs een keer flauw op de wc, vlak voor de voorstelling. Ik liep in die tijd een keer met Willem op de Antwerpse Maria Theresialei. Hij zei: ‘Drolla, wat ben je toch zenuwachtig. Hoe kan dat?’ Van ellende verzwikte ik ter plekke ook nog mijn enkel. Willem noemde die straat sindsdien de Olga Zenuwenlei.’

Of ze nog moet werken voor haar geld? Ze schudt haar hoofd. „Willem heeft mij heel goed achtergelaten. In de jaren zestig heeft hij een prachtig huis van drie verdiepingen gekocht, met een voor- en achtertuin. Voor zestigduizend gulden. Na zijn dood kon ik daardoor verhuizen naar het appartement waar ik nu woon. Omdat het geld van Willem de muziek ingesluisd moet worden hebben we de Willem Breuker Prijs ingesteld (een tweejaarlijkse jazzprijs, met een plastiek van Wim T. Schippers en 15.000 euro). Na mijn overlijden zal de waarde van dit huis daar ook in gestoken worden.” Het geld is inmiddels wel aan het opraken. „Toch ga ik liever kleiner wonen dan dat ik die prijs stopzet. Is niet erg. Hoe kleiner je huis, hoe minder je moet stofzuigen.”

Het huilen wordt echt wel minder. Vlak na Willems dood had

Willem Breuker is dus al tien jaar dood. Gestorven op z’n 65ste, na een kort ziekbed door kanker, veroorzaakt door asbest. Maar voor haar is hij er nog steeds. Ze wijst naar zijn collectie van achtduizend grammofoonplaten en zevenduizend cd’s, die een complete kamer beslaat. „Ik woon hier toch een beetje in het Willem Breuker-museum.” Al is er in die tien jaar veel gebeurd wat hij niet heeft meegemaakt. „Ik denk nog heel vaak: wat zou Willem hier nou van gevonden hebben? Trump, Baudet… daar zouden we uitvoerig over gepraat hebben met elkaar. Zo ontzettend jammer dat dat niet meer kan.”

Dat is de schaduwkant aan ouder worden: je moet van steeds meer mensen afscheid nemen. Willem Breuker, Ischa Meijer, Joop Admiraal, haar moeder… ze blijven ijkpunten voor haar. „Ik doe ook mijn best voor hén. Daarom blijf ik steeds maar doorwerken. Anders zou ik hier maar zitten sippen. Iedereen zegt tegen mij: ‘Ol, neem Netflix, ga lekker series bingewatchen.’ Terwijl ik me pas echt alleen zou voelen als ik in mijn eentje een serie ga zitten bekijken. Ik heb liever ’s avonds Jinek opstaan. Dan hoor ik tenminste gepraat in de kamer.”

Bent u inmiddels gewend aan het alleen zijn?

„Het huilen wordt echt wel minder. Vlak na Willems dood had ik het heel zwaar. Je realiseert je opeens ook dat je oud begint te worden. Een nieuwe relatie zit er waarschijnlijk niet meer in. Je vraagt je soms af of je bij die één op de vijf mensen hoort die dement gaan worden. Zoiets is in je eentje heel vervelend. Je hoopt dan toch dat iemand je hand vasthoudt. Willem heeft mij er tijdens zijn ziekbed steeds bij gehad. Ik zal dat alleen moeten doen. Dat vond ik zo bewonderenswaardig aan Jaap Jansen, de man van Joop Admiraal [en medeoprichter van uitgeverij Polak & Van Gennep]. Nadat Joop was overleden wist Jaap in zijn eentje de moed erin te houden. Ook toen hij ziek werd. Hij moest in zijn eentje beslissen: neem ik nou wel of niet nog een chemo? Met iemand naast je kun je daarover bomen, met bier en wijn erbij. Hij moest dat allemaal alleen doen.”

Jansen plande in 2014 ook in zijn eentje zijn euthanasie. Drie dagen voor zijn dood zat Zuiderhoek nog bij hem aan de keukentafel toen de telefoon ging. „Jaap zei: ‘Lieverd, even een momentje.’ Toen hoorde ik hem praten. ‘Ja? Lukt het toch, komende vrijdag? Fijn zeg. Om een uur of elf? Prima!’ Hij pakte zijn boekje erbij en schreef iets op, heel ontspannen. ‘Staat erin, afgesproken. Ik doe een mooi schoon overhemd aan, hoor. Ja, je kent me toch? Schone sokken ook. Tot vrijdag.’ Alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Ik zei voorzichtig: ‘Eh… ik weet niet hoe je het in gedachten had, Jaap, maar ik heb vrijdag opnames.’ Waarop hij monter zei: ‘Oh, maar ik wil jou helemaal niet aan mijn bed. Jij gaat huilen, en dat kan ik er niet bij hebben.’”

Die tekst heeft ze later gebruikt in April, May and June. ‘Niet huilen. Dat kan ik er niet bij hebben.’

Op het moment dat de medicamenten op die vrijdagochtend hun werk begonnen te doen en Jansen begon weg te doezelen, riep een van zijn vrienden nog: ‘Jaap, we houden van je!’. Waarop hij nog één keer het woord tot hun richtte: ‘En daar komt-ie nou mee…’ Zuiderhoek glimlacht, zwijgt dan. Heel even zijn er tranen: „Ach Jaap, die schat… Laatst vroeg ik aan Hans Kesting: ‘Mis jij Jaap eigenlijk?’ ‘Nee’, zei Hans. ‘Omdat ik met zoveel plezier aan hem terugdenk.’ Ik heb precies hetzelfde. En het is heel geruststellend dat hij zijn eigen moment heeft kunnen kiezen. En vertrekken met een goede grap, dat is toch méésterlijk…”

CV Foto Frank Ruiter Olga Zuiderhoek (Assen, 1946) werkte na de Toneelschool jarenlang bij Het Werkteater, De Mexicaanse Hond en Orkater. Ook speelde ze in toneelstukken die speciaal voor haar werden geschreven, door onder meer Adriaan van Dis, Paul Haenen en Kees van Kooten. In 1973 maakte ze haar filmdebuut met een rol in Turks Fruit, een jaar later was ze voor het eerst op televisie te zien bij Open en bloot. Daarna volgden talloze andere rollen, in onder meer in Seth & Fiona, We zijn weer thuis en Theo en Thea en het de ontmaskering van het Tenenkaasimperium. Ze kreeg in 2007 de Toneel Publieksprijs voor haar rol in Who’s afraid of Virginia Woolf en werd in 2012 bekroond met een Gouden Kalf vanwege haar rol in Süskind. Recent maakte ze furore met haar rol van Fiep Homoet in Penoza, en met de vertolking van Eefje Brand in Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 12 september 2020