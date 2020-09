NVWA: gooi ongevraagde postpakketjes met plantzaden weg

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt consumenten om ongevraagde ontvangen postpakketjes met daarin plantenzaadjes weg te gooien. De pakketjes zijn verstuurd door webshops buiten de Europese Unie, vermoedelijk uit China of andere Aziatische landen. Mogelijk bevatten de pakketjes plantenziekten of zaadjes van invasieve exotische plantensoorten die in Nederland niet voorkomen.

Inwoners van aantal Europese landen, waaronder Duitsland en België, en meerdere Amerikaanse staten zouden al zulke pakketjes hebben ontvangen. Volgens de NVWA zijn er nog geen signalen dat Nederlandse consumenten verdachte zaadjes in de bus hebben aangetroffen. Wel heeft de autoriteit zulke pakketjes eerder deze maand op Schiphol aangetroffen, maar deze waren niet gericht aan Nederlandse adressen.

Restafval

De autoriteit is mede vanwege de grote Nederlandse landbouwsector beducht op plantenziekten, laat een woordvoerder weten. In een donker scenario zouden plantenziekten van de ene naar de andere soort kunnen overslaan. „Ziekten kunnen grote gevolgen hebben voor de groei van de gewassen zelf, maar ook voor de export van die zaden naar het buitenland”, aldus de NVWA.

Ook invasieve plantensoorten dragen een risico, zegt de NVWA. Bijvoorbeeld de ambrosiaplant, die met vogelvoer naar Nederland kwam. „De ambrosiaplant is heel invasief en verlengt met zijn pollen het hooikoortsseizoen. Van dat soort planten willen we niet dat mensen ze in de tuin planten.”

Wie toch ongevraagd een pakketje met onbekend plantenmateriaal in de bus krijgt, kan dat bij het restafval, dat verbrand wordt, weggooien. Ook vraagt de NVWA een melding te doen van de ontvangen pakketjes via de website van de autoriteit.