Nederland nomineert Elderson voor ECB-directie

Het Nederlandse kabinet stelt Frank Elderson kandidaat als lid van de directie van de Europese Centrale Bank (ECB). Minister Wopke Hoekstra presenteerde de kandidatuur van Elderson, die sinds 2011 directeur is bij De Nederlandse Bank (DNB), deze vrijdag voorafgaand aan een vergadering van de ministers van Financiën van de Eurozone in Berlijn. Krijgt Elderson de positie dan zou hij de eerste Nederlander in het bestuur van de ECB zijn sinds het vertrek van Wim Duisenberg als ECB-voorzitter in 2002.

In de zeskoppige directie van de ECB ontstond in november vorig jaar een vacature door het aflopen van de termijn van Yves Mersch. Voorzitter van de ECB Christine Lagarde opende de sollicitatieprocedure deze week, waarna eurolanden twee weken hebben om een kandidaat voor te stellen. Nederland is deze vrijdagochtend het eerste land dat met een kandidaat naar voren treedt.

‘Uitmuntende kandidaat’

Elderson is sinds 2011 directeur bij DNB en onder meer verantwoordelijk voor het toezicht op banken en voor juridische zaken. Hoekstra roemde hem vrijdagochtend als een „uitmuntende” kandidaat, vooral om zijn expertise op het gebied van duurzame financiën en digitalisering. Elderson maakt zich al langer sterk voor verduurzaming van de economie, en pleitte in reactie op de coronacrisis dit jaar voor een sterke inzet op groen herstel. In 2017 was Elderson ook onderdeel van een groep experts die de Europese Commissie adviseerde over een ‘duurzaam financieel stelsel’.

Dat meer landen de komende dagen en weken met kandidaten zullen komen is vrijwel zeker. Uiteindelijk moet de eurogroep het gezamenlijk eens worden over één kandidaat. Met het vertrek van de Luxemburger Mersch is de Benelux in het bestuur niet meer vertegenwoordigd, wat voor een kandidaat uit Nederland zou kunnen spreken.

In de discussie over een nieuw ECB-directielid speelt de man-vrouwverhouding binnen het bestuur ook een grote rol. Lagarde maakt er geen geheim van in te willen zetten op meer diversiteit en een betere man-vrouwbalans binnen de ECB. Alle negentien presidenten van de nationale centrale banken die deel uitmaken van de Raad van Bestuur van de ECB zijn op dit moment mannen. Twee van de zes directieleden zijn sinds dit jaar vrouw, waardoor de benoeming van nog een vrouw voor een 50/50 verhouding zou kunnen zorgen.