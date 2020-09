Matrassen en bouwmateriaal – hoe maak je die afvalbergen circulair?

Matrassen

Als íéts lekker brandt, dan zijn het wel matrassen. Zo lekker zelfs, dat afvalverbranders ze liever niet hebben. Want afval kan ook te goed branden, en matrassen doen dat ruim drie keer harder dan die bedrijven prettig vinden, dat beschadigt hun ovens.

Jaarlijks worden in Nederland zo’n 1,2 tot 1,5 miljoen matrassen afgedankt. Dat is een berg die de hele Johan Cruijff Arena in Amsterdam tot aan het dak kan vullen, schrijft ABN Amro in een rapport over matrasrecycling uit 2019. Ruim een kwart wordt aan de straat gezet: een bekend beeld, zo’n treurig matras op een nat stoepje. Die gaat sowieso de verbrandingsoven in. Voor recycling moet een matras schoon en droog zijn.

Gaan ze naar de milieustraat, dan kunnen ze hergebruikt worden. Dat gebeurt jaarlijks met zo’n half miljoen stuks, weet ABN Amro. Die worden bijvoorbeeld verwerkt tot judomatten.

„Dat is natuurlijk prima”, zegt Mark Groot Wassink van bedden- en matrassenbedrijf Auping. „Een stuk beter dan verbranden. Maar zoiets wordt dan circulair genoemd, en dat ís het niet. Het is downcyling, laagwaardiger gebruik.” Het is pas circulair, zegt hij, wanneer materialen voor een oud matras na gebruik weer hoogwaardig gebruikt kunnen worden, bij voorkeur voor hetzelfde product.

Sinds vorig jaar heeft Auping, een Nederlands familiebedrijf dat sinds 1888 bestaat, een matras op de markt waarbij dat kan. Anders dan bij andere matrassen kunnen de grondstoffen relatief eenvoudig ‘teruggehaald’ worden om daarmee weer nieuwe matrassen te maken. Auping wil de afgedankte matrassen daarom straks ook graag weer terug. Voor zover Groot Wassink weet, was het bedrijf de eerste met een volledig circulair matras.

Hoe werkt dat precies?

„Wacht, ik pak het er even bij”, zegt hij. Hier beneden, in de fabriek van Auping in Deventer, worden matrassen grotendeels handmatig in elkaar gezet. Boven, in een vergaderzaaltje, komt Groot Wassink binnen met twee grote lappen kunststof onder zijn arm. Allebei polyester. Het ene stuk is stevig en compact, het andere is licht en heeft een honingraatstructuur.

Traditionele matrassen, zoals ook Auping ze nog in meerderheid maakt, bestaan grotendeels uit lastig te recyclen schuim en zijn bovendien „supergoed” verlijmd, zegt Groot Wassink. De verschillende materialen kun je niet goed scheiden wanneer een matras aan het einde van zijn leven is. Het nieuwe Auping-matras bestaat alleen uit polyester – het honingraatmateriaal vervangt het schuim – en stalen springveren.

Die lijm heeft natuurlijk wel een functie. Cruciaal in de ontwikkeling van het nieuwe matras, zegt Groot Wassink, was dan ook de bijdrage van DSM-dochter Niaga (again, maar dan omgekeerd). Dat bedrijf leverde een bindmiddel dat bij verhitting loslaat.

„Auping is al lang koploper op gebied van duurzaamheid”, zegt Antoine Heideveld, directeur van Het Groene Brein. Dat is een organisatie waaraan 150 wetenschappers zijn verbonden, die bedrijven helpt ‘groene’ stappen te zetten. „Ook al zijn ze zeker niet de grootste producent in de matrassenwereld.”

Afgedankte matrassen

Gemeentes draaien nu op voor de kosten van ophalen en verwerken van oude matrassen, de grootste stroom in ons huishuidelijk restafval. Vanaf volgend jaar gaat dan anders: dan zijn matrasproducenten verantwoordelijk voor een afgedankt matras dat bij hen is gekocht. De consument betaalt daar bij aanschaf een vergoeding voor. Dat geeft bedrijven een extra impuls om bezig te zijn met duurzaamheid. Ook grote matrasverkopers als IKEA, een van de marktleiders in Nederland, zijn ermee bezig. IKEA investeerde in de grote matrasverwerker RetourMatras, om de capaciteit ervan te vergroten. Daarnaast onderzoekt IKEA hoe het gerecyclede matrasmaterialen weer als grondstof voor nieuwe matrassen kan gebruiken.

Matras leasen

Heideveld is ook enthousiast over de lease-optie die Auping biedt voor de circulaire matrassen, zowel voor particulieren als bedrijven, zoals vakantieparken. Bij leasen betaalt de klant per maand een vast bedrag, maar blijft de maker eigenaar. Heideveld verwacht dat leasen het bedrijfsleven duurzame prikkels geeft. „Dan zórg je wel dat het product lang mee gaat, dat het te repareren is en dat je grondstoffen weer kunt gebruiken.”

Over drie tot vijf jaar wil Auping helemaal geen traditionele schuimmatrassen meer maken. Nu is dat nog het overgrote deel. „Daar steken we onze nek mee uit”, zegt Groot Wassink. Natuurlijk is ook nog veel onzeker. De matrassen zijn nog maar kort op de markt, voor particulieren pas sinds mei dit jaar. Hoe gaat het bijvoorbeeld straks als een geleast matras aan het eind van zijn levensduur is? Groot Wassink zou graag zien dat niet het hele matras, maar alleen het versleten deel wordt vervangen. „Dat kunnen we bij mensen thuis doen. Maar hebben ze daar zin in? Pikken ze het überhaupt dat ze geen volledig nieuw matras krijgen? Heel interessant hoe dat gaat lopen.”

Hoe overtuig je klanten eigenlijk voor zo’n nieuw matras te kiezen? Auping kiest ervoor het in ook de markt te zetten als z’n best ventilerende exemplaar. Die goede ventilatie is bijvangst van het gebruik van andere materialen. Het honingraatpolyester lucht beter dan schuim.

Veel mensen denken: leuk verhaal, maar hij moet ook gewoon minstens zo lekker slapen Mark Groot Wassink Auping

Dat komt goed uit, want het is niet genoeg om een circulair matras alleen als circulair aan te prijzen, zegt Groot Wassink. „Dat spreekt de hardcore duurzame klanten aan, maar veel mensen denken: leuk verhaal, maar hij moet ook gewoon minstens zo lekker slapen.”

Het stempel circulair zorgt soms juist voor wantrouwen, ziet Groot Wassink. Bijvoorbeeld over hygiëne. Slaap ik dan op een tweedehands matras?, is één van de meest gestelde vragen op de website. (Antwoord: Zeker niet. Je slaapt gegarandeerd op een nieuwe matras.)

En dan is er de angst voor greenwashing, wanneer een bedrijf zich duurzamer voordoet dan het is. Maar daarop zegt Groot Wassink dat het matras een ‘paspoort’ heeft, waarop precies staat welke materialen het bevat en waar ze vandaan komen. Een onafhankelijk instituut berekent nu de precieze CO 2 -winst.

Ook denken klanten dat zo’n circulair exemplaar duurder is. Dat is ook wel zo – althans, in vergelijking met Aupings ‘instapmodellen’, die beginnen rond de 500 euro voor een eenpersoons. Maar het is met z’n kleine 1.100 euro even duur als een schuimmatras van vergelijkbare kwaliteit. Auping zelf verdient er per stuk wel wat minder op. „De kostprijs is nu nog een fractie meer dan bij een gewoon matras.”

Op den duur zullen de matrassen voor Auping juist voordeliger worden, is de verwachting, omdat grondstoffen steeds efficiënter hergebruikt kunnen worden. Belangrijk, zegt Groot Wassink. Er moet tenslotte ook gewoon geld worden verdiend. „We hebben het niet voor niets over een circulaire economie.”