Laatste onafhankelijke Hongaarse radiozender uit de lucht

De kritische Hongaarse radiozender Klubradio mag vanaf februari 2021 niet meer uitzenden. Dat heeft zowel de zender als de Mediaraad vrijdag laten weten. Klubradio is het laatste onafhankelijke radiostation in het land.

Volgens de Hongaarse autoriteiten heeft Klubradio meerdere malen de wet overtreden en wordt daarom hun uitzendingslicentie niet verlengd. De Mediaraad bestaat uitsluitend uit vertrouwelingen van de Hongaarse premier Viktor Orbán.

Laatstgenoemde heeft de afgelopen jaren vrijwel alle onafhankelijke en kritische media aan banden gelegd en vervangen door staatsgezinde kranten en zenders. Zo werd in juli de hoofdredacteur van de grootste onafhankelijke Hongaarse nieuwssite ontslagen en vervangen voor een getrouwe van Orbán. Daarop boden tientallen medewerkers hun ontslag aan.

Klubradio zegt dat het besluit een schending is van de Hongaarse mediawetgeving en overweegt juridische stappen om de zender alsnog in de lucht te houden. Juist eerder deze week werd bekend dat het internationale station Radio Free Europe (bekend als RFE/RL) weer in het Hongaars gaat uitzenden, na in 1993 een programma te hebben stopgezet. Het is volgens de organisatie nu weer belangrijk om via het online te beluisteren Hungarian Service „objectieve, op feiten gebaseerde berichtgeving” te verzorgen „in een land waar het aantal stemmen in de media is afgenomen”.

Lees ook: Zo knevel je de kritische pers in Midden-Europa