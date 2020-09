Koele kikker poept levende kevers uit

De Japanse boomkikker wás al interessant.

Naam: Japanse boomkikker Wetenschappelijke naam: Dryophytes japonicus (ook: Hyla japonica) Leefplek: Oost-China, Korea, Japan, Mongolië, Zuidoost-Rusland Uiterlijk: groen met donkere stip onder oog, donkere zijstreep. Tenen voorzien van ronde ‘zuignappen’. Grootte: 30-35 mm, vrouwtjes iets groter dan mannetjes Opvallend: bij gebrek aan bomen kan deze boomkikker ook in struikgewas langs rivieren en in moerassen leven

In 2016 ontdekten biologen dat de soort temperaturen tot -35 graden Celsius kan weerstaan. Ook bleek dat mannelijke Japanse boomkikkers die met de schimmel Batrachochytrium dendrobatidis zijn geïnfecteerd langer en sneller kwaken, en daardoor mogelijk aantrekkelijker zijn voor vrouwtjes – zo leidt hun zwanenzang tot succesvolle voortplanting én tot verspreiding van de schimmmel.

Nu blijken de boomkikkers ook levende waterkevers van de soort Regimbartia attenuata te kunnen uitpoepen. In Current Biology staat hoe de kevers hun achterpoten gebruiken om door het darmkanaal te bewegen en via de anus te ontsnappen. Bij andere kikkersoorten werkt dit trucje ook, maar niet altijd even goed.