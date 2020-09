Kabinetsdoel voor halvering van grondstofgebruik is na jaren nog vaag

De doelstelling van het kabinet om in 2030 het gebruik van grondstoffen te halveren is na vier jaar nog altijd niet concreet gemaakt. Zo is onduidelijk ten opzichte van welk jaar de halvering moet plaatsvinden. Ook zeggen experts dat de kennis ontbreekt om te bepalen hoeveel grondstoffen Nederland gebruikt. Daardoor is het nu niet mogelijk een reductie te berekenen.

In 2016 lanceerde staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken, PvdA) namens het kabinet-Rutte II de ambitie dat de Nederlandse economie in 2050 circulair moet zijn. In een volledig circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen hergebruikt. Om het doel in 2050 te bereiken, moest volgens Dijksma het gebruik van grondstoffen, zoals metalen, mineralen en fossiele brandstoffen, in 2030 alvast gehalveerd zijn. Dat is nog steeds het landelijke overheidsbeleid, waar nu staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) voor verantwoordelijk is.

Bij zijn onderzoek rondom circulaire economie heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zelf 2014 als voorlopig referentiejaar genomen. Volgens onderzoeker Maikel Kishna moet de politiek daar nog expliciet een beslissing over nemen. „In 2014 bijvoorbeeld bevond de woningbouw zich nog op een dieptepunt.” Omdat de bouwwereld veel grondstoffen gebruikt, komt een halvering in 2030 dan extra hard aan.

Kennisgat

Volgens het PBL loopt de kennis rond circulaire economie wel vijftien jaar achter op de kennis van de energietransitie. Omdat bedrijven bijvoorbeeld hun uitstoot moeten registreren, beschikt de overheid over een goed beeld en is het gemakkelijker reductiedoelen te formuleren. Zo is het doel van het kabinet om in 2030 de CO 2 -uitstoot met 49 procent te reduceren, waarbij 1990 het uitgangsjaar is.

Rond de circulaire economie zijn vergelijkingen minder makkelijk te maken. „We zitten echt met een kennisgat”, zegt Frank Dietz van het PBL. Met andere instellingen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), is het PBL een informatiesysteem voor grondstoffen aan het opzetten. Bedrijven moeten dan melden welke grondstoffen ze waarvoor gebruiken.

Ook het CBS, dat geregeld data over grondstoffen publiceert, bevestigt dat er nu nog onvoldoende kennis is. „Om goed te kunnen meten, moeten we onder meer weten welke materialen onder de doelstelling vallen, hoe je naar voorraden kijkt en of bijvoorbeeld energiedragers worden meegeteld.”

Tussendoel

Infrastructuur en Waterstaat benadrukt dat 2030 „een tussendoel” is en dat het uiteindelijke doel in 2050 ligt. „De halveringsdoelstelling is wel meetbaar, maar nog onvoldoende uitgewerkt. Als blijkt dat noodzakelijke informatie ontbreekt, worden initiatieven genomen om die data te verkrijgen.”

Samen met andere ministeries en betrokken partijen worden nu doelstellingen geconcretiseerd, stelt het ministerie. „Dat leidt komend voorjaar tot resultaten. Ook vragen over het referentiejaar worden daarin beantwoord.”

