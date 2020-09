In Baltimore mijdt de Democraat het debat

Naar het Capitool Over deze serie De VS kiezen op 3 november een president en 470 leden van het Congres. Jutta Chorus volgt de verkiezingscampagne in het door Democraten gedomineerde Baltimore.

‘Kweisi Mfume reageert nergens op”, zegt Kim Klacik, de Republikeinse genomineerde voor het Huis van Afgevaardigden, aan de telefoon. Ze wil haar opponent uit de tent lokken. Ze wil dat hij reageert op haar aantijgingen, die ze elke dag als een mantra voor haar 390.000 Twittervolgers herhaalt. „De mensen uit West-Baltimore geven me een kans omdat de Democraten al decennialang falen.” En ze stelt vragen: „Wat heeft Mfume gepresteerd sinds hij in mei in het Congres kwam? Hoe heeft hij tussen 1987 en 1996 als afgevaardigde het leven van zijn kiezers verbeterd? Welke plannen heeft hij voor het 7de District?” En een vraag die steeds terugkeert: „Waar is Mfume?”

Ja, waar is Mfume? Als ik zijn Democratische districtsbureau in Baltimore bel, verwijst telefoniste Ms. Lane me door naar zijn kamer in het Huis van Afgevaardigden in Washington. Als ik naar Washington bel, is hij daar ook niet. „Hij is hier niet vaak”, zegt zijn campagnemedewerker Kia Pearson. Bijna alle vergaderingen volgt hij online. En er zijn vanwege Covid-19 geen campagne-evenementen. Als ik zijn districtsbureau in het centrum van Baltimore bezoek, blijkt dat een kleine burcht te zijn. Op de verbodsborden staat: geen toegang, geen samenscholing, geen audio- of video-opnamen. De receptioniste die open doet, zegt: „Wilt u afstand houden? Mr. Mfume is niet beschikbaar.”

De afgevaardigde is niet bezig met de verloederde westkant van zijn stad of met de rijzende ster van Kim Klacik. Hij is bezig met nationale politiek: met de redding van de Amerikaanse posterijen. Ik zie hem achter een microfoon staan bij het hoofdpostkantoor in de stad. Een elegante zwarte man. Hij neemt zijn mondkapje af en zijn zonnebril en begint de directeur van de posterijen uit te schelden, omdat die zijn eigen dienst zou uitknijpen. „Probeer me niet te vertellen dat u gewoon geld probeert te verdienen, want dat is uw taak niet. Het Amerikaanse postkantoor is geen bedrijf, het is een service aan de Amerikaanse bevolking die we moeten beschermen.” Als Mfume klaar is, doet hij zijn mondkapje weer voor en vertrekt.

En zo duurt het een paar weken voordat Mfume reageert op de campagnevideo van Klacik, die inmiddels 12 miljoen keer bekeken is en drie keer endorsed door president Trump. En als hij reageert, in een ingezonden brief, zegt hij dat zijn uitdager niet kan oordelen: ze spant samen met Trump en ze woont niet eens in West-Baltimore. „Het is politiek schijnheilig om tegen een zwarte buurt met zwarte mensen, die worstelen om hun familie in leven te houden, te zeggen: ‘als je op mij stemt, bevrijd ik jullie’. Maar we zijn niet te koop!”

Tegen mij noemt Klacik Mfumes reactie „zwak”. „Hij onderschat mij.” Op Twitter en Facebook schrijft ze op 4 september: „Mijn opponent weigert met me te debatteren. We zijn benaderd door verscheidene media. Hij wijst ze af of reageert niet.” Onder Mfumes stuk verzamelen zich binnen een paar minuten haar trollen, een kleine vijfhonderd. Ze komen uit het hele land en ze roepen allemaal: „Waarom debatteer je niet met Kim?” Op haar Facebook-pagina schrijven ze: „Ik woon niet in Baltimore, maar ik hoop dat je wint” of „Ik wil wel naar je toe verhuizen.” Dat is haar probleem: veel aanhangers, maar buiten Baltimore.

Waarom is Mfume zo arrogant om niet met Klacik te willen debatteren? Waarom kan het hem geen bal schelen of Fox hem wil laten optreden? Omdat hij de verkiezingen die ertoe doen, al achter de rug heeft. In een zo Democratisch district als Marylands 7de, is de primary bij de Democraten veel belangrijker dan de general election. En die voorverkiezing heeft Mfume glansrijk van 23 andere Democratische kandidaten gewonnen. De vraag is of hij zich in dit geval kan verrekenen. Kan Klacik voldoende aandacht en momentum genereren? Dat is voor hem de afweging bij het besluit wel of niet te debatteren. Waarom zou hij haar de publiciteit bezorgen die zij wel en hij niet nodig heeft? Dat laatste bevestigt Greg Stewart, campagneleider van Klacik, aan de telefoon. „Voor ons valt er beslist iets te winnen bij een debat. De Democraten denken daar kennelijk anders over.”

Intussen noteert het campagneteam van Klacik elke dag dat het de deuren langsgaat. Dagelijks laten zich gemiddeld twintig nieuwe kiezers registreren. En dan steunt Trump Klacik voor een vierde keer. In een tweet noemt hij Baltimore „de SLECHTSTE STAD VAN HET LAND. Kimberly zal het voor elkaar krijgen en snel. De huidige afgevaardigde maakt geen kans en hoeft het niet eens te proberen.”

Mfume blijft Klacik zien als een creatie van Trump. Hij liet maandag een statement uitgaan waarin hij schrijft: „Kim Klacik en president Trump verdienen elkaar. Mr. Trump zal snel ontdekken dat hij de bewoners van Baltimore niet kan vertellen hoe te stemmen.”

Klacik haalt haar schouders op. „Ik zit in niemands zak. Ik ben hier met een missie en de president helpt me. Dat blijkt te werken.”