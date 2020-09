‘Ik kan jaloers zijn op mensen die onbeschaamd zichzelf zijn’

‘Ik voel me veilig in de positie dat ik er net niet helemaal bij hoor. Binnen mijn kantoor op de Zuidas ben ik een van de grappige, creatieve personen. Binnen mijn vriendengroep met veel schrijvers en kunstenaars ben ik juist de traditionele jongen met een kantoorbaan. Hetzelfde zie je in mijn homoseksualiteit. Ik schaam me er geen moment voor, ik heb er nooit problemen mee gehad het te vertellen. Maar binnen de homogemeenschap hoor ik tot de rustige en traditionele mensen. Ik kan er met jaloezie naar kijken hoe mensen onbeschaamd zichzelf zijn, zonder er rekening mee te houden wat anderen van ze denken.

„Ik ben de middelste van drie, ik heb een jongere zus en een vijf jaar oudere broer. Mijn vader had MS, een vorm waarbij hij heel langzaam maar wel lineair achteruitging. Hij is 24 jaar ziek geweest. Als kind merk je: vorig jaar kon papa nog mee de zee in, nu niet meer. In mijn puberteit hield hij op met werken, wat ook financiële gevolgen had.

„De eerste jaren van mijn studie was ik lid van het corps. Dat geeft een enorme druk, niet alleen op je tijd, ook op hoe je moet zijn. Als kind en puber was ik enorm fan van lezen, cultuur, muziek. Daar deed ik in die tijd niets aan, er werd schamper over gedaan. Zelf was ik ook best brallerig. Ik heb niet zoveel vrienden overgehouden aan die tijd. Logisch, ze waren bevriend met iemand die niet zichzelf was. Wel ben ik redelijk vroeg uit de kast gekomen. Dat vond iedereen prima maar er werd bij gezegd dat ik niet nichterig moest worden. Daar ontleende ik zelfs trots aan: ik ben dan wel homo maar je ziet het niet echt aan mij. Dus ik kwam uit de kast, maar ging er meteen met één been terug in.

„Tegelijk ging ik in die tijd liegen over iets anders: mijn studieresultaten. Het begon met één tentamen dat ik niet had gehaald. Mijn moeder vroeg hoe het ging, voor ik het wist had ik eruitgeflapt dat het goed ging. Mijn vader was heel ziek, ik dacht: ik ga er geen zorgen aan toevoegen, ik haal gewoon de herkansing. Maar die haalde ik niet, ik zakte nog eens en nog eens en zo ging het door. Uiteindelijk heb ik jarenlang over mijn studie gelogen. Op het laatst dacht iedereen dat ik bijna klaar was met twee masters terwijl ik officieel tien studiepunten had en al lang niet meer ingeschreven stond bij de universiteit.

„Mijn redding is geweest dat ik via via een stage kreeg bij Buitenlandse Zaken. Ik moest er elke dag heen, kreeg opdrachten, mensen vonden dat ik goed werk deed. Mijn zelfvertrouwen, waar niets van over was, herstelde zich een beetje. Dat gebeurde ook elke zomer in het kamp waar ik sinds mijn twaalfde naar toe ging, eerst als deelnemer en later in de leiding. Er was sport en spel, maar ook diepgang in de vorm van toneel, poëzie, debat. Daar leerde ik hoe je geraakt kan worden door muziek of taal. Daar voelde ik dat ik, ondanks alles, gewaardeerd werd om wie ik was.

In mijn homoboekenclub zitten mensen die zeggen dat ze zich alleen veilig voelen bij andere homo’s. Ik voel me juist heel veilig als homo in de heterowereld.

„De leugen kwam uit toen mijn moeder mijn bewijs van inschrijving nodig had voor iets administratiefs. Ik ben zelfs nog naar mijn tas gelopen om het te pakken, tot het bittere eind hield ik het vol. Toen ik echt niet verder kon vertelde ik pas hoe het ervoor stond. Mijn broer was er ook, het is een van de weinige momenten dat ik hem heb zien huilen. Ze hadden ook verdriet voor mij, dat vond ik bijzonder. Wat heb jij je de afgelopen jaren eenzaam gevoeld. Omdat je dacht dat je daarmee niet bij ons terecht kon.

‘Dat is nu tien jaar geleden. De reden dat ik het vertel is om te laten zien dat het na zo’n donkere periode ook nog goed kan gaan. Ik stapte over van Leiden naar Amsterdam en haalde in twee in plaats van drie jaar cum laude mijn bachelor rechten. En ik werd geselecteerd voor een master die deels werd gegeven aan Columbia, New York. Dat was zo’n bevestiging dat ik wat kon, ertoe deed. Dat ik niet afhankelijk was van mensen die zeiden: natuurlijk, het is niet goed gegaan maar hier hebben we nog wat voor je. Het was iets wat ik zelf had bereikt, waar ik trots op kon zijn.

„New York was heerlijk. Even helemaal opnieuw beginnen. Ik ben daar zelfs bij een close harmony-koor gegaan, super nerdy. Nog steeds heb ik de droom om meer te doen met mijn creatieve kant. Pas nog heb ik een cursus stand-up comedy gedaan.

„In mijn homoboekenclub zitten mensen die zeggen dat ze zich alleen veilig voelen bij andere homo’s. Daar heb ik veel over nagedacht, ik voel me juist heel veilig als homo in de heterowereld. Ik denk dat ik bang ben dat ik juist door mijn eigen groep niet word geaccepteerd. Het zou veel meer pijn doen te worden afgewezen door een homo. Over mijn homoseksualiteit kan ik makkelijk praten met vrienden of op mijn werk. In hoe ik verder ben voel ik me kwetsbaarder.”

Aanmeldingen voor deze rubriek: ditbenik@nrc.nl

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 12 september 2020