Het gevoel dat er iets op de loer ligt

Soms lijkt alles ineens mee te zitten. Nancy geeft Loes voor haar verjaardag een workshop bonbons maken. Ze vraagt of Bruno dan op Ollie kan passen.

„Geen probleem”, zegt Bruno. Nancy lacht van opluchting, en ook van iets diepers, meent hij te zien, maar hij heeft zich voorgenomen zich niet voor haar te interesseren en houdt zich daaraan. „Ga maar zo snel mogelijk”, zegt hij gul, „anders komt het er niet van”. Hij hoopt vurig dat Rens die dag dan tijd heeft om met hem het wegvaren en aanleggen te oefenen.

Nancy heeft een suikerarme taart gemaakt die heeft staan opstijven in de koelkast. Ze eten hem met een lepeltje buiten op het dek. Loes probeert Ollie ook een hapje te laten nemen, maar hij klemt zijn lipjes op elkaar.

Loes’ telefoon gaat. Er verandert iets in de atmosfeer. De takken van de boom houden op te bewegen. Een gevoel dat er iets op de loer ligt.

Het is Floortje, hoort Bruno. Zijn zusje. Hij houdt zijn adem in. Hij heeft Rens laten beloven niets tegen Floortje te zeggen, maar heeft hij zich daaraan gehouden? Rens is betrouwbaar, tot op zekere hoogte. En Rens weet dat hij dat is. Dat het, zoals bij iedereen, maar tot op zekere hoogte is, daar heeft hij vermoedelijk nog nooit over nagedacht.

„Ja, verder alles goed”, hoort hij Loes zeggen. „Met jou en Rens ook? Wat? O? Hoe bedoel je, hoesten en benauwd? Is hij getest? Jij ook? Ja, ze zeggen dat het lang duurt voordat je de uitslag hebt. Is…? Goh! Nou, duimen dan maar. In elk geval beterschap gewenst. Ja, zal ik doen!”

„Heeft Rens …?”

„Het lijkt erop”, zegt Loes. „Maar ze krijgen de uitslag morgen pas. Ze begrijpen het niet, want hij heeft niemand gezien. Behalve jou, zei Floortje. Wanneer was dat dan? Dat heb je me helemaal niet verteld.”

Bruno voelt hoe de vlammen opklimmen in zijn nek. „O, pas een keer”, zegt hij. Floortje zal het meegenomen hebben van haar werk, denkt Bruno. Ze zit achter een ontvangstbalie in de grote hal van een bedrijfsverzamelgebouw. Er is wel een kuchscherm, maar als ze naar de wc moet, raakt ze deurknoppen aan.

„Is Rens erg ziek?”

„Volgens mij niet”, zegt Loes. „Floortje heeft vanmorgen nog haar Strava-record verbroken, vertelde ze. Het lijkt me dat je niet van huis gaat als het heel erg mis is.” Ze kijkt Nancy aan. „Floortje doet een bonendieet,” zegt ze, „want ze is trouw aan de aarde. Daarmee houdt ze zoveel energie over dat ze haar extra tijd in fietsen moet steken om te kalmeren.”

„Ik heb daar niks mee”, zegt Nancy.

„Waarmee?” vraagt Loes.

„Fietsen.”

„Ik dacht diëten”, zegt Loes

Ik dacht trouw zijn, denkt Bruno. Hij staat op. „Ik ga even water halen. Iemand anders nog water?”

Hij komt terug met drie glazen op een blad en buigt zich voorover naar de vrouwen.

„Anderhalve meter alsjeblieft”, zegt Nancy.

„Als ik het heb, dan heb ik het toch echt van jullie”, zegt Bruno. „Ik heb verder niemand gezien.”

„Rens heb je wel gezien”, zegt Loes. „Helemaal betrouwbaar ben je niet.”