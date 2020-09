Mei Li Vos, fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, is op persoonlijke titel een actie gestart om de HEMA te redden, want ze is fan. Nieuwsuur zocht haar op in de thuissituatie, waar ze op verzoek in een berg vuile was stond te wroeten.

„Dit is van de HEMA, dit, dit is van de HEMA, deze is van de HEMA...”, zei ze bij elk kledingstuk dat ze omhooghield.

En zo kon ze nog wel even doorgaan.

Al haar vuile was kwam van de HEMA, en de schone waarschijnlijk ook.

Op de rand van een kinderbed, eronder, erop en erin ook weer allemaal spullen van de HEMA, legde ze haar liefde voor HEMA uit.

„Je gaat naar de HEMA en je weet dat ze het hebben. Er zijn niet zoveel winkels in Nederland die alle behoeftes van de Nederlanders bedienen.”

Ik voelde de kloof tussen burger en politiek groeien. Of beter gezegd: de kloof tussen mij en de PvdA. Mei Li van de PvdA heeft een winkel gevonden waar ze alle producten mooi vindt en poneert vervolgens de onbewezen stelling dat alle Nederlanders HEMA een warm hart toe dragen. De wereld staat in brand, een pandemie, vluchtelingenstromen, woningnood, noem de ellende maar op, de PvdA vindt het allemaal verschrikkelijk, maar de teloorgang van de HEMA raakt ze pas echt.

Er kwam in de reportage ook nog een KLM-medewerker voorbij, nog zo’n Nederlands merk waar hele groepen hun Nederlanderschap in herkennen. Hij hield van ‘alle Nederlandse merken’. De camera pendelde naar zo’n Delfts blauw huisje van KLM in de vensterbank. Hij had meteen 750 euro naar de actie van Mei Li overgemaakt want: „Ik kom wekelijks bij de HEMA voor een broodje rookworst of een mooie vlaai.”

Ik koop ook weleens een broodje rookworst, maar denk dan nooit: dit moet en zal behouden blijven, dit ben ik, dit is Nederland.

Na de reportage bezocht ik de website waarop Mei Li haar actie toelicht. De sobere vormgeving – alleen het hoofd van Mei Li kwam in beeld – en achtergrondmuziek deden denken aan hulpacties na natuurrampen. Welk gebied was er nu weer getroffen?

Het winkelgebied, ach onze zielige HEMA, laten we haar helpen.

Weer die ondertoon: Nederlanders houden van de HEMA.

Ik naar het winkelhart van Wormer (haha), want zelfs daar is een HEMA. Schappen vol met leuk vormgegeven spulletjes, bijna geen klanten. Ik herkende de drinkbekers van mijn dochters en daarna een overbuurvrouw die met haar tengels aan een handdoek stond te voelen. Toen ze me zag, haalde ze haar schouders op, zoals ze in dit gebied de hele dag de schouders ophalen. Ik denk omdat ik haar betrapte op een geluksmoment.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

