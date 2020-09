Giftige kennis over novitsjok sijpelt al jarenlang naar buiten

De Russische oppositieleider Navalny is vergiftigd met een zenuwstof uit de groep van de novitsjoks, misschien wel met een nog onbekende, heel geraffineerde novitsjok. Dat concludeert het instituut voor farmacologie en toxicologie van de Duitse Bundeswehr in München. Resten van de nog onbenoemde novitsjok zouden zijn aangetroffen in bloed en urine en op de huid van Navalny. En in of op een flesje water. Dat zijn de feiten waarmee we het, drie weken na de aanslag, moeten doen. Voor het overige zijn er voornamelijk speculaties.

Na de aanslag in Salisbury op de Russische spion Sergej Skripal (4 maart 2018), kwam er binnen korte tijd een schat aan informatie vrij. Over de aanslag zelf, maar vooral ook over de novitsjoks in het algemeen. We hoorden dat voor de aanslag ‘military grade’ novitsjok was gebruikt, het bleek novitsjok A-234 te zijn, en we vernamen dat het Britse centrum voor onderzoek aan chemische wapens in Porton Down de zenuwstof al lang in huis had. Dat laatste liet Boris Johnson zich ontvallen, toen minister van Buitenlandse Zaken.

Maar er kwam nog veel meer. Opeens was er aandacht voor het vuistdikke boek State Secrets dat de Russische chemicus Vil Mirzajanov eind 2008 had uitgebracht en waarin hij nauwgezet beschrijft hoe het geheime sovjet-instituut Gosniiocht (staatsinstituut voor organische chemie en technologie) de novitsjoks in de jaren zeventig ontwikkelde. Hij had er in 1992 samen met chemicus Lev Fjodorov al iets in Rusland over naar buiten gebracht, was er zelfs voor gevangen gezet maar mocht eind 1994 toch naar de VS emigreren. Het bijzondere van State Secrets is dat het de structuurformules van de novitsjoks vermeldt. Correct, naar achteraf is gebleken. Toch is het werk al die jaren totaal genegeerd. Uit de Wikileaks-telegrammen bleek dat de Amerikanen niet wilden dat erover gesproken werd binnen de OPCW. Dat is de organisatie die toeziet op naleving van het verdrag tegen chemische wapens.

Mirzajanov was zelf maar zijdelings betrokken geweest bij de ontwikkeling van de novitsjoks. Maar Russische media wisten ook Vladimir Oegljov te vinden, de man die wel zelf aan de zenuwstoffen had gewerkt, samen met de inmiddels overleden Pjotr Kirpitsjov. Oegljov kon vertellen dat er uiteindelijk maar vier novitsjoks bruikbaar waren gebleken: het vloeibare A-230, A-232 en A-234 en het vaste A-242. Oegljov trok in 1992 en 1993 kameraadschappelijk op met Mirzajanov in pogingen aandacht te krijgen voor de novitsjoks. Eind 1993 vertrok hij bij Gosniiocht.

Mislukt opzetje

De Russische autoriteiten houden tot op de dag van vandaag vol dat de novitsjoks een westerse vinding zijn en dat zijzelf het woord ‘novitsjok’ in de bewuste context niet eens kennen. In een verrassende tv-uitzending op 25 maart 2018 toonden ze aan dat novitsjok A-234 al in 1998 was opgenomen in de Amerikaanse databank NIST98. Dat is een verzameling van duizenden zogenoemde ‘massaspectrogrammen’ die als vingerafdruk voor een chemische stof zijn te beschouwen. Het spectrogram van A-234 was bepaald door Dennis Rohrbaugh van het Amerikaanse centrum voor onderzoek aan chemische wapens ERDEC, meestal ‘Edgewood’ genoemd.

Het Russische opzetje mislukte. Plotseling kwam er ook weer aandacht voor de moordaanslag in 1995 op de Russische zakenman Kivelidi. Zijn telefoon was ingesmeerd met een gifstof die Gosniiocht-chemicus Leonid Rink onder bedreiging had geleverd aan de Tsjetsjeense maffia. Ineens werd duidelijk dat het novitsjok A-234 was geweest. Tussen de oude processtukken bevond zich nog een massaspectrogram – het bleek identiek aan het spectrogram dat op de tv was getoond.

Een officier toont gifgasgranaten tijdens een bezoek van westerse diplomaten in 1997 aan een sovjetbasis. Foto John Thor Dahlburg/AP

In mei schoot het Duitse media te binnen dat er in 1997 vage berichten waren geweest over een Russische overloper (‘een officier van de Russische geheime dienst’) die in februari 1997 met monsters van een onbekende zenuwstof naar Zweden (‘een Noord-Europees land’) was gereisd. De Duitse inlichtingendienst BND had er een rol bij gehad. De Duitse media voegden eraan toe dat het ging om twee ampullen en dat die waren geanalyseerd door het Zweedse defensielaboratorium FOI in Umeå. Dat had de resultaten gedeeld met westerse staten, waaronder de VS en Nederland. Achteraf blijkt dat de BND zelf de bron was van het nieuws. En bij nader inzien blijken de Duitse media zich, zonder verwijzing, grotendeels te hebben gebaseerd op een artikel dat op 25 augustus 2001 in het Zweedse blad Expressen had gestaan. Expressen had gesproken met een chemicus van het FOI en met agenten van de Zweedse veiligheidsdienst Säpo (Säkerhetspolisen). De Säpo had destijds het transport per nachttrein van Göteborg naar Umeå begeleid en was alsnog in woede ontstoken toen het vernam welke dodelijke ampullen er in de koffer hadden gezeten.

Hausse aan informatie

Van belang is dat de auteurs van het Spaanse blog cbrn.es ontdekten dat er in de Amerikaanse databank NIST98 nóg een novitsjok was opgenomen: novitsjok A-230. Ook geanalyseerd door Rohrbaugh van het Edgewood-centrum. De NIST98 werd in januari 1998 uitgebracht.

De hausse aan informatie culmineerde aan het eind van 2018 in de officiële bevestiging van de structuren van de verschillende novitsjoks. Ze werden chemisch accuraat, maar razend ingewikkeld, beschreven in een westers voorstel aan de OPCW om ze voortaan als verboden stoffen op te nemen in het verdrag tegen chemische wapens. Het voorstel werd in januari 2019 openbaar. Tijdens een persconferentie op 26 februari 2019 in de Russische ambassade in Den Haag, waar een Russisch tegenvoorstel werd gelanceerd, kwamen de structuren van de novitsjoks A-232 en A-234 veel helderder in beeld, overigens zonder dat ze met name genoemd werden. De Russen verklaarden de structuren in Tsjechische, dus westerse, publicaties te hebben ontdekt. Het leek er even op dat de Russen opname van de novitsjoks in het wapenverdrag zouden blokkeren, maar in de loop van 2019 is een compromis gevonden. Ze staan er nu in, inclusief een paar andere gifstoffen (carbamaten), maar het woord ‘novitsjok’ is nergens te vinden.Sinds juni van dit jaar is de nieuwe lijst van kracht.

De persconferentie op de Russische ambassade in Den Haag. Boven novitsjok A-232 en daaronder A-234 en daaronder (in het groen) weer A-232. (Karakteristiek is de P-N binding.) Er wordt verwezen naar Tsjechische literatuur om de indruk te wekken dat de novitsjoks in het Westen zijn ontwikkeld. Want de Tsjechen werken nauw samen met Amerikanen. Links op de foto de chemischwapenexpert Viktor Cholstov, rechts ambassadeur Aleksandr Sjoelgin, tevens de Russische vertegenwoordiger bij de OPCW in Den Haag. Foto Bart Maat/ANP

De buitenstaander blijft zich het hoofd breken over de vraag hoe en wanneer het Westen geïnformeerd raakte over de zenuwstoffen. Vast staat dat het Russisch chemisch onderzoek altijd nauwgezet is gevolgd. In publiek toegankelijke databanken die onder beheer staan van het Amerikaanse ministerie van Defensie zijn veel vertaalde Russische artikelen terug te vinden. Maar cruciale informatie brachten de onderzoekers van Gosniiocht natuurlijk nooit naar buiten. Er is een bijna hysterische geheimhouding.

Vil Mirzajanov heeft ook tegenover deze krant volgehouden dat hij bij zijn entrée in de VS geen geheimen heeft verraden. Oegljov voegt daar, tegenover NRC, aan toe dat Mirzajanov het ook niet had gekund. Hij mocht in 1994 naar de VS vertrekken juist omdat hij maar weinig details kende.

Bij de geweldige uittocht van Russische joden die begin jaren negentig op gang kwam zijn ook een paar belangrijke chemici uit het wapenprogramma geëmigreerd. Boris Libman (zie kader) vertrok naar de VS, Yefim Galperin van Gosniiocht kwam in 1992 in Haifa aan. Over zijn bereidheid om Russische staatsgeheimen te verraden weten we niets. Hij overleed in 2002.

Het lijkt erop dat de Amerikanen in 1994 nog steeds weinig van het novitsjok-programma wisten. Oegljov heeft daar aanwijzingen voor. Hoe vreemd het ook klinkt: op instigatie van toenmalig veiligheidsadviseur Joeri Batoerin was hij, schrijft hij, in 1994 in dienst getreden van de Amerikanen. Russische en Amerikaanse chemischewapenexperts werkten in 1994 nauw samen in het Instituut voor Bio-organische Chemie om tot goede technische oplossingen te komen voor de vernietiging van voorraden gifstoffen. Oegljov: „De Amerikanen bleven maar vissen naar de structuur van de novitsjoks, maar ik heb categorisch geweigerd te antwoorden.”

Tientallen tonnen

Oegljov bracht in 2006 een bezoek aan Mirzajanov in Princeton. Wonderlijk detail: Mirzajanov bleek, althans volgens Oegljov, nog steeds niet te weten hoe het precies zat met de verschillende novitsjoks. „Hij bleef mij maar naar details vragen.” Er is een ruzie uit ontstaan die nooit meer is goed gekomen. Kennelijk heeft Mirzajanov de beweerde kennisachterstand snel ingelopen want het staat inmiddels vast dat de informatie in State Secrets, twee jaar later, grotendeels klopt.

In praktisch opzicht verschillen de twee chemici vooral over de vraag hoeveel novitsjoks er uiteindelijk zijn geproduceerd. Mirzajanov denkt in termen van tientallen tonnen, Oegljov eerder aan honderden kilogrammen.

Sinds de Skripal-affaire is een stortvloed aan wetenschappelijke artikelen over de novitsjoks verschenen. Het is een verademing te kunnen noteren dat daarin overwegend correcte formules voor de stoffen worden gebruikt. Vóór 2018 domineerden de verkeerde formules. Ten dele is dat toe te schrijven aan Amerikaanse desinformatie. In een Amerikaans militair patent uit 2008, het eerste patent dat novitsjok noemt, wordt opzettelijk een verkeerde formule gehanteerd. Overigens maakten ook de diverse handboeken (zoals die van Steven L. Hoenig en D. Hank Ellison) in dit opzicht een slechte beurt. Hoenig liet weten dat zijn onjuiste formules maar een ‘educated guess’ waren geweest en Ellison bericht dat hij door een Russische bron verkeerd was geïnformeerd.

De Russen blijven volhouden nooit iets met novitsjoks van doen te hebben gehad. Volgens Milton Leitenberg, expert op het gebied van Russische biologische wapens en verbonden aan de University of Maryland, hebben de Russen maar één keer, in 1994, in diplomatiek overleg toegegeven dat ze novitsjoks hadden ontwikkeld.

Ook de Amerikanen blijven doen alsof hun neus bloedt. Een zeer recent artikel in het tijdschrift Heliyon beschrijft de afbraak van de novitsjoks A-230, A-232 en A-234. De inleiding van het stuk suggereert dat de onderzoekers (verbonden aan Edgewood) pas in 2018 informatie over de novitsjoks in handen kregen. Aardig is dan weer om te zien hoe makkelijk ze in staat bleken de stoffen te synthetiseren.

Bestaan van novitsjoks werd al in 1992 onthuld Chemischewapenexpert Vladimir Oegljov op een foto uit 2011 die hij zelf verspreid heeft. Foto AP Rond 1990 was Rusland, toen nog Sovjet-Unie, wat betreft chemische wapens betrokken bij twee typen onderhandeling. In bilateraal overleg met de VS probeerde het te komen tot wederzijdse vernietiging van de voorraden gifstoffen. Tegelijk onderhandelde het in Genève over het opstellen van een internationaal verdrag tegen ontwikkeling, productie en gebruik van chemische wapens. In 2018 is door Ralf Trapp, destijds adviseur van de Duitse onderhandelingsdelegatie, in het tijdschrift Sirius beweerd dat westerse inlichtingendiensten al lang vóór het verdrag eind 1992 ‘rond’ was van het bestaan van de novitsjoks af wisten. Trapp lijkt ook de bron voor een soortgelijk bericht in Der Spiegel. Maar er is geen bevestiging voor te vinden. Oud-ambassadeur Frank Elbe, van 1983 tot 1986 lid van de Duitse delegatie, wist van niets. Milton Leitenberg, autoriteit op het gebied van Russische biologische wapens, sluit het uit. Geraadpleegde Nederlandse deelnemers aan de toenmalige Geneefse onderhandelingen (waaronder ambassadeur Hendrik Wagenmakers en TNO-chemicus Henk Boter) hadden er geen herinnering aan. Voorlopig moet worden aangenomen dat het Vil Mirzajanov en Lev Fjodorov waren die het bestaan van de novitsjoks eind 1992 onthulden. De bilaterale besprekingen tussen de VS en de Sovjet-Unie begonnen in 1989 in Wyoming. Daar verklaarden de sovjets dat ze een voorraad van 40.000 ton chemische wapens bezaten. Dit getal is nooit bijgesteld en was volgens insiders (waaronder Lev Fjodorov, die de geschiedenis van de Russische chemische wapens beschreef) een grove onderschatting. De Russische voorraden bestonden vooral uit VX en sarin, verder uit lewisiet, fosgeen en soman. De beoogde vernietiging leidde in 1994 en daarna tot een intensief contact tussen Amerikaanse en Russische chemische experts omdat de Russen vasthielden aan een exotische manier van vernietigen (‘bitumenizering’). Die moest worden gevalideerd. De vraag is in welk stadium de Amerikanen doorkregen dat het Russische VX (RVX of VR genoemd) chemisch afweek van het Amerikaanse. Het is denkbaar dat de informatie kwam van de vooraanstaande chemicus Boris Libman die eind 1992 naar de VS was geëmigreerd. Hij was betrokken bij de productie van RVX in Novotsjeboksark (en eerder van soman in Volgograd). Desgevraagd laat diens zoon weten dat zijn vader inderdaad door Amerikaanse autoriteiten was benaderd over vernietiging van RVX. In februari 1993 wees Vladimir Oegljov er in een intrigerend interview in weekblad Novoje Vremja op dat RVX van VX verschilde. Een paar maanden later openbaarde Lev Fjodorov unverfrohren de exacte structuur in het maandblad Chimia i Zjizn. Eind 1995 begint het Amerikaanse onderzoekscentrum Edgewood dan over onderzoek aan RVX te publiceren.

Sovjet-Unie Een tweede lab dat zenuwstoffen maakte Nauwelijks bekend is dat er in de Sovjet-Unie naast het beruchte, geheime staatsinstituut Gosniiocht (dat in de jaren zeventig Russisch VX en de novitsjoks ontwikkelde) nóg een instituut was dat zenuwstoffen synthetiseerde. Het is het in 1979 opgerichte Instituut voor Fysiologisch Actieve Stoffen (IPAC) dat formeel onder de Academie van Wetenschappen valt. Het staat in Tsjornogolovka, tot 1988 een gesloten stad waarin zich diverse andere geheime instituten bevonden. Officieel onderzoekt het IPAC slechts de uitwerking van zenuwstoffen, zoals dat in Nederland gebeurt bij TNO in Rijswijk. Maar het gezag van de Academie garandeert niet dat er geen geheim militair onderzoek plaatsvindt, zegt Milton Leitenberg, die veel onderzoek deed aan Russische biologische wapens. De eerste directeur van het instituut was Ivan Martynov, die eerder directeur was van Gosniiocht. Ook diens zoon, Boris Martynov, die nauw betrokken was bij de ontwikkeling van novitsjok op Gosniiocht, werkte op het IPAC. Verder toont een nauwgezette vergelijking overigens geen overlap tussen de medewerkers van IPAC en Gosniiocht. Maar het instituut kent een aantal opvallend oude onderzoekers waarvan er meerdere al in de sovjettijd actief waren. Er moet novitsjok-knowhow binnen de muren zijn. Des te opvallender dat de Amerikaanse hoogleraar neurotoxicologie Rudy Richardson (University of Michigan) al sinds 2002 samenwerkt met het IPAC. Richardson laat weten nooit iets van die knowhow gemerkt te hebben. Maar hij heeft geen zicht op wat er voor zijn tijd gebeurde. „De Russen leggen me niets in de weg en ik heb het instituut vaak bezocht. Ook ontmoet ik de medewerkers geregeld op internationale congressen.” Gezien hun controversiële karakter gelooft Richardson niet dat het IPAC onderzoek aan de novitsjoks mag doen. Zelf doet hij er trouwens wel onderzoek aan, maar heel theoretisch en zonder de stoffen in bezit te hebben.