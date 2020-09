Een aanval met gifstof novitsjok is te overleven

Pupillen zo klein als speldeprikjes, overvloedig tranen, ongecontroleerd kwijlen, hevig zweten, spierspasmen, ademnood en bewustzijnsverlies. Volgens klinisch toxicoloog Dylan de Lange, hoogleraar en afdelingshoofd bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum in het UMC Utrecht, zijn de verschijnselen van een vergiftiging met een cholinesteraseremmer „onmiskenbaar”. „In medische termen heet dit een cholinerge crisis”, zegt hij. Slachtoffers moeten zo snel mogelijk atropine en een oxime toegediend krijgen om de vergiftiging tegen te gaan.

De Lange: „Als zo’n patiënt binnenkomt kun je nog een klein beetje twijfelen wat de juiste diagnose is, want het zou ook een overdosis morfine-achtige drugs kunnen zijn. Maar je weet het meteen als je even met de stethoscoop naar de geluiden in de buik luistert. Is het stil, dan is het een opioïde crisis. Rommelt het hard, dan is het een cholinerge crisis.”

Alleen al die karakteristieke symptomen wezen erop dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalny op 20 augustus is vergiftigd. Dat de diagnose eigenlijk geen misverstanden toelaat maakt de officiële Russische lezing Navalny getroffen werd door „een acute stofwisselingsstoornis” ongeloofwaardig. In Berlijn, waar Navalny twee dagen na het incident verder behandeld werd, concludeerden de Duitse artsen al snel dat hij wel degelijk vergiftigd was met een cholinesteraseremmer. Uit nader onderzoek bleek dat het ging om een novitsjok, een buitengewoon krachtig zenuwgif, dat in de jaren zeventig en tachtig in het diepste geheim werd ontwikkeld door een Russisch laboratorium.

Dat Navalny de aanslag overleefde, is volgens de Duitse autoriteiten puur te danken aan het feit dat de piloot onmiddellijk besloot tot een noodlanding in Omsk en dat Navalny daar al in de ambulance atropine kreeg toegediend. Binnen tien minuten na aankomst in het ziekenhuis zou hij aan de beademing zijn gelegd.

In een interview met de onafhankelijke Russische nieuwssite Meduza bevestigt ic-arts Boris Teplich, die kort na het incident vanuit Moskou naar Omsk werd ingevlogen, dat Navalny aanvankelijk atropine kreeg. Maar die behandeling zou uiteindelijk weer zijn gestaakt omdat Navalny een gevaarlijk hoge hartslag kreeg. Teplich zegt dat op dat moment diverse toxicologische onderzoeken hadden uitgewezen dat er geen sprake was van vergiftiging met een cholinesteraseremmer. Toch zegt hij dat er bij Navalny desondanks sprake was van een cholinerge crisis.

Navalny is deze week door de artsen in Berlijn uit zijn geïnduceerde coma gehaald, en is volgens een verklaring van het Charité ziekenhuis weer aanspreekbaar. Welke behandeling hij precies in Berlijn heeft gekregen is niet bekend, maar zijn relatief spoedige herstel wijst erop dat de schade mogelijk beperkt is gebleven. „Je hoeft er niet beschadigd uit te komen”, reageert De Lange. „Zuurstoftekort door vernauwing van de luchtwegen in combinatie met veel slijm en spasmen van de ademhalingsspieren is de belangrijkste driver voor schade in de hersenen. Als iemand meteen adequaat behandeld wordt, is volledig herstel mogelijk.”

Desastreuze gevolgen

De behandeling draait erom de overstimulatie van het zenuwstelsel tegen te gaan en de gifstof te verdringen. Cholinesteraseremmers zijn vaak carbamaten of organofosfaten. Het zijn de werkzame stoffen in pesticiden, maar ook in chemische strijdmiddelen als sarin, VX en novitsjok. Ze binden heel sterk aan het enzym acetylcholinesterase. Dat enzym heeft een cruciale rol in grote delen van het zenuwstelsel. Op plaatsen waar twee zenuwcellen verbinding maken wordt de elektrische puls omgezet in een chemisch signaal: acetylcholine. Dat bindt aan de overkant aan receptoreiwitten, waarna het signaal verdergaat in de andere zenuwcel. Het enzym acetylcholinesterase inactiveert het acetylcholine door het in twee stukken te knippen. Maar als dit enzym zijn werk niet meer kan doen blijft het zenuwstelsel voortdurend „aan” staan, met desastreuze gevolgen.

Atropine voorkomt tijdelijk dat nog meer acetylcholine aan de receptor kan binden, en verhindert daarmee dat de situatie erger wordt. Het tweede tegengif, een oxime, kan als het op tijd wordt toegediend het acetylcholesterase bevrijden uit de wurggreep van de remmer, waardoor de verschijnselen sneller verminderen.

Er zijn twee soorten receptoren die reageren op acetylcholine, die ieder in een ander deel van het zenuwstelsel actief zijn, legt De Lange uit. De muscarinerge receptoren regelen de hartslag, de ademhaling, slijmproductie en darmbewegingen. De nicotinerge receptoren zitten meer in zenuwen die de spieren aansturen. Als die zijn aangetast openbaart zich dat in spierkrampen en trekkingen. „Als iemand veel of een sterk gif heeft binnengekregen zit het overal in het hele lichaam. Dan zie je een typisch beeld wat we heel goed kunnen herkennen.”

Blijven volhouden

De behandeling van zo’n gifslachtoffer is heel intensief, beschrijft De Lange: „Bij intoxicatie met een zenuwgif moet je blijven gaan met atropine. Je geeft bijvoorbeeld iedere vijf minuten twee milligram. Dat moet je blijven volhouden totdat de symptomen verminderen. Het kan voorkomen dat je met één patiënt al de volledige voorraad atropine van de hele afdeling erdoor draait. Het doel is zo snel mogelijk de slijmvliezen en luchtwegen weer normaal te laten werken. Door zuurstoftekort kan er ernstig letsel ontstaan aan het brein.”

Een sovjetsoldaat tijdens een bezoek van diplomaten aan een onderzoekscentrum voor chemische wapens. Foto Hans de Vreij/AP

Atropine werkt helaas niet zo goed op de nicotinereceptor, waardoor de spierspasmen kunnen blijven. Door het slachtoffer kunstmatig in coma te brengen, kun je de spierverkramping symptomatisch bestrijden. Patiënten worden aan de beademing gelegd om de zuurstofvoorziening zo snel mogelijk weer op peil te krijgen. Soms zijn de ademhalingsspieren ook verkrampt, waardoor zelfstandig ademen niet meer mogelijk is.

Vooral daarom is het van belang om zo snel mogelijk een oxime toe te dienen. „Als je te lang wacht, lukt het niet meer het enzym vrij te krijgen” vertelt De Lange. „Dat komt een proces dat aging genoemd wordt; de binding van de gifstof aan het enzym wordt in de loop der tijd steviger, waardoor die niet meer makkelijk loslaat. Als je daarmee te laat bent, zit er niets ander meer op dan het uit te zingen totdat het lichaam weer voldoende nieuw enzym heeft aangemaakt. Dat duurt dagen.”

Gewoon wat proberen

Hoe snel die aging gaat verschilt per stof. Bij soman is dat enkele minuten, bij sarin drie tot vijf uur. Voor novitsjoks is dat onbekend. Daarnaast zijn er verschillende oximes (De Lange: „In de VS gebruikt men pralidoxim, hier hebben we obidoxim”), die ook verschillen in effectiviteit afhankelijk van welke zenuwstof er in het spel is. Welke het aangewezen middel is bij een novitsjokvergiftiging vooralsnog gissen. Het beste is gewoon maar wat proberen, schreef ook de wetenschappelijke adviesraad van de OPCW in een uitgebreide richtlijn over hoe slachtoffers van zenuwstrijdmiddelen te behandelen. Specifiek over novitsjoks zeggen ze niet veel: „Er zijn geen overtuigende data over de giftigheid, toxicologie of behandeling van blootstelling aan novitsjok.” Maar op basis van de structuur van deze chemicaliën is hun werkingsmechanisme waarschijnlijk vergelijkbaar met die van de andere nerve agents.”

Om een slachtoffer optimaal te kunen behandelen moet een arts eigenlijk precies weten welke nerve agent er gebruikt is en hoeveel diegene ervan heeft binnengekregen, zegt toxicoloog De Lange. „Het gaat er daarbij ook om hóé je het spul hebt binnengekregen. Als dat via de huid is, kan het langer duren voordat de verschijnselen optreden en is er ook meer ruimte om de vergiftiging met medicijnen tegen te gaan.”

Halfbroer van Kim Jong-un

Die tijd was er bijvoorbeeld niet bij de aanslag op de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op de luchthaven van Kuala Lumpur in 2017. Waarschijnlijk werd daar het zenuwgif VX gebruikt, eveneens een sterke cholinesteraseremmer. Kim Jong-nam werd van achter aangevallen en kreeg twee keer een geïmpregneerde doek in zijn gezicht gedrukt. Hij ademde zo het gif direct in waardoor hij vrijwel meteen in levensgevaar kwam. Binnen enkele uren bezweek hij.

De vergiftiging van de Skripals met novitsjok in maart 2018 laat echter zien dat ook laat ingrijpen nog afdoende kan zijn. Sergej Skripal en zijn dochter kregen het gif binnen via de huid; het goedje was aan de knop van zijn voordeur gesmeerd. De twee hebben na het verlaten van het huis nog uren rondgelopen voordat ze bezweken in een park en werden gevonden.

Maar ook toen bleef een adequate behandeling nog lang uit, zegt De Lange: „De Britse ambulanceverplegers zaten eerst op het verkeerde spoor. Ze waren niet verdacht op een aanslag met een zenuwgif. Vader en dochter Skripal lagen bewusteloos op een bankje in het park waar ook vaak drugsverslaafden rondhangen. Daarom werden ze met naloxon behandeld, tegen opioïdevergiftiging. Pas toen na een dag duidelijk was dat ze niet op de behandeling reageerden, kwam een cholinesteraseremmer-vergiftiging in beeld. Toen hebben ze meteen atropine en een oxim gegeven.”

Speurwerk Welke vergiftiging was er in het spel? Het was „zonder enige twijfel” een novitsjok waarmee Aleksej Navalny is vergiftigd, zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel begin deze maand over de vergiftiging van Navalny. De Duitse onderzoekers konden dat zo stellig zeggen omdat de sporen van zenuwstrijdmiddelen nog lang in het bloed en weefsel van het slachtoffer aanwezig blijven. Het is specialistisch werk, dat in dit geval werd uitgevoerd door het toxicologisch instituut van de Bundeswehr in München. Kort na de blootstelling aan zenuwstoffen zijn de afbraakproducten ervan aan te tonen in de urine. Het gaat dan meestal om methylfosfonzuren. Deze afbraakproducten verdwijnen snel, dus het spande erom of die nog wel bij Navalny gevonden konden worden. Maar wat zenuwstrijdmiddelen zo vilein maakt – de sterke binding aan enzymen – zorgt er ook voor dat ze langdurig in het lichaam aanwezig blijven. Met geavanceerde methoden zijn ze vele weken later nog aantoonbaar. Hoe dat onderzoek kan gaan beschreven onderzoekers van het TNO-laboratorium Defensie en Veiligheid in Rijswijk samen met hun Duitse collega’s in München. In een publicatie, twee jaar geleden in Forensic Toxicology, doen zij verslag van hoe ze met een combinatie van meettechnieken als eerste onomstotelijk bewijs vonden voor het gebruik van het zenuwgas sarin in april 2013 in Syrië. Het leest als een recept dat ook in de zaak-Navalny gevolgd moet zijn, al wil niemand dat bevestigen. In de bloedmonsters uit Syrië werd ook nog fosfonzuur gevonden, waarschijnlijk omdat het slachtoffer binnen 24 uur overleed en het lichaam geen tijd had om het afbraakproduct via de urine uit te scheiden. Maar de sporen van sarin werden ook aangetroffen gebonden aan eiwitten die normaal voorkomen in het bloedplasma. Het gaat om albumine en butyrylcholesterase, een enzym dat nauw verwant is aan acetylcholesterase. Deze eiwitten hebben in het lichaam een halfwaardetijd van respectievelijk 21 en 12 dagen, en dat betekent dat de gifstof nog weken na de blootstelling te meten is. Drie verschillende analysemethoden lieten allemaal de moleculaire handtekening van sarin op. Destijds konden de analisten hiermee „gerede vermoedens” bevestigen. Nu stonden de Duitsers voor een lastiger taak: de aanwezigheid van een onbekend zenuwgif vaststellen en analyseren om welke stof het gaat. Volgens de Duitse chemicus Marc-Michael Blum, nu zelfstandig adviseur maar voorheen verbonden aan de OPCW, zijn bij de analyse van het gif dat Navalny trof allereerst alle usual suspects langsgegaan: „Zenuwgiffen als sarin en VX, maar ook pesticiden.” Volgens een anonieme bron die sprak met het Duitse blad Die Zeit („Ik was het niet!”, zegt Blum meteen) gaat het om een nieuwe, geavanceerde variant van novitsjok, die tot nu toe niet bekend was. De sporen daarvan zijn niet alleen aangetroffen in het bloed, de urine en op de huid van Navalny, maar ook op een waterflesje dat hij bij zich had. Blum heeft geen idee om welke stof het kan gaan. „Kennelijk was het een andere dan die bij Skripal werd gebruikt”, zegt hij. We weten in ieder geval dat de Russen aan zes of zeven novitsjoks werkten. Maar het is waarschijnlijk dat ze wel honderd verschillende varianten hebben getest. Misschien betreft het één daarvan, maar het kan ook zo zijn dat novitsjoks in recente jaren nog zijn doorontwikkeld.” De resultaten van het onderzoek zijn deze week gedeeld met de OPCW in Den Haag. Waarschijnlijk heeft Duitsland daarbij verzocht om onafhankelijke verificatie van hun resultaten. Dat ging in de zaak Skripal ook zo: de analyseresultaten van het Britse laboratorium in Porton Down werden toen bevestigd door het lab in Rijswijk. „Het rapport daarover is toen met alle landen gedeeld”, zegt Blum. Alleen de samenvatting daarvan is openbaar. „Maar officieel zijn de naam van de stof en de structuurformule nog altijd classified. Waarschijnlijk zal dat nu ook zo gaan.”