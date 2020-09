Duitse ex-verpleger die 85 patiënten doodde krijgt ook in hoger beroep levenslang

De Duitse oud-verpleger Niels Högel heeft het hoger beroep tegen zijn levenslange gevangenisstraf voor de moord op 85 ziekenhuispatiënten verloren. Dat heeft het Federaal Hof van Justitie in Karslruhe vrijdag bevestigd, melden Duitse media. Volgens het Hof is de uitspraak van een lagere Duitse rechter op een goede manier tot stand gekomen.

De 43-jarige Högel werd in 2015 voor het eerst tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Toen achtte de rechtbank het aannemelijk dat hij verantwoordelijk was voor twee moorden en twee pogingen tot moord. In die zaak bekende de oud-intensivecareverpleger dat hij zijn patiënten een middel toediende waardoor hun hart stopte, zodat hij ze zelf kon reanimeren. Volgens de aanklager zou hij daarmee uit zijn geweest op lof van collega’s.

In juni 2019 kreeg Högel opnieuw levenslang, toen voor de moord op 85 patiënten in twee verschillende ziekenhuizen. Voor vijftien andere sterfgevallen was het bewijs volgens de rechter niet sterk genoeg. De overleden patiënten waren tussen de 34 en 96 jaar oud.

De moorden waarvoor Högel veroordeeld is, pleegde hij tussen 1999 en 2002 in Oldenburg, en tussen 2003 en 2005 in het nabijgelegen Delmenhorst. Zelf bekende de oud-verpleger 43 moorden. Mogelijk heeft Högel nog meer patiënten omgebracht dan de honderd gevallen waarvoor hij terechtstond: volgens forensische onderzoekers is het precieze dodental niet meer te achterhalen. Niemand bracht in Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog zo veel mensen om het leven als Högel.