Dit zijn de indrukwekkendste foto’s van deze week

Grote bosbranden teisteren de Verenigde Staten al dagen. Droge wind wakkert de vlammenzee aan waardoor ook nieuwe brandhaarden ontstaan. Hoewel bosbranden in de zomer in de Verenigde Staten vaker voorkomen, zijn wetenschappers het over één ding eens: klimaatverandering zorgt ervoor dat bosbranden vaker voorkomen, intensiever branden en gevaarlijker zijn. Alleen al in Californië is meer dan 2,5 miljoen hectare grond, gewas en bos in vlammen opgegaan. Zeker zeven personen zijn overleden. In Oregon zijn een half miljoen mensen geëvacueerd wegens de vernietigende natuurbranden, die al vijf dorpen in de as legden.

Foto Brittany Hosea-Small/AFP