Dít is anderhalve meter

Hoe lang is anderhalve meter? Het is een vraag die hoogst onbetrouwbare antwoorden oplevert, constateerde Paul Mijksenaar. „In winkels en restaurants zie je overal ‘houd afstand’-borden. Maar slechts weinig mensen kunnen spontaan de juiste afstand aangeven.”

Werk aan de winkel dus voor bewegwijzeringsspecialist Paul Mijksenaar (1944). Het door hem 35 jaar geleden opgerichte bureau Mijksenaar is het grootste ‘wayfinding’-bureau ter wereld, met vestigingen in Amsterdam en New York. Sinds de uitbraak van de pandemie hadden de vormgevers het razend druk met het communiceren van het ‘nieuwe normaal’, bijvoorbeeld op Schiphol en de NS-stations.

De opgedane inzichten en ervaringen deelt het bureau graag met een groot publiek. Voor musea en vervoersbedrijven publiceerde Mijksenaar op zijn site een witboek met bewegwijzeringstips voor tijdens en na corona. En daar komt nu een affiche bij, de Mijks Covid-19 afstandsmeter #1. Daarop staan tien voorwerpen met een lengte van anderhalve meter, van vijf stoeptegels en een fiets, tot de twee hoofdfiguren op de Nachtwacht en een Volkswagen Kever. De afstandsmeter is een mentaal hulpmiddel, zegt Mijksenaar. „Het zijn voorwerpen die iedereen kent en waarmee je eenvoudig een voorstelling kunt maken hoe veel anderhalve meter is.”

Toen Mijksenaar in april een reeks pictogrammen voor de coronacrisis tekende, had hij een „Michelangelo-momentje”: een van de ontwerpen knipoogde naar het beroemde fresco in de Sixtijnse Kapel waarin God met een uitgestoken vinger een levensvonk overdraagt aan Adam. De afstandsmeter verwijst naar een andere beroemde kunstenaar uit de Italiaanse renaissance, naar de Vitruvius-man van Leonardo de Vinci. Mijksenaar: „De spanwijdte van een jongen van vijftien is ongeveer anderhalve meter.”

Zijn pictogrammen gingen via sociale media de wereld over. Mijksenaar hoopt dat het met zijn afstandsmeter net zo zal gaan. „Ik sta niet in contact met het Outbreak Management Team.”

Open de poster in een nieuw venster om hem op vol formaat te downloaden:

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 12 september 2020